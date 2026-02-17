‘अभी मर्डर कर देंगे तो सरकार क्या कर लेगी?’ बाहुबली अनंत सिंह के कायल हुए सोनू सूद, तेज प्रताप को लेकर कही ये बात

बातचीत के दौरान, जब बिहार के एक और नेता तेज प्रताप यादव के बारे में पूछा गया, तो सोनू सूद ने कहा कि बिहार की पॉलिटिक्स में हर लीडर की अपनी अलग पर्सनैलिटी और स्टाइल है। उन्होंने कहा, "हर कोई एक अलग कैरेक्टर है। कुछ बहुत शांत होते हैं, तो कुछ बहुत एक्सप्रेसिव। बिहार की खासियत यह है कि यहां हर इंसान अपने आप में एक कहानी है।" किसी भी पॉलिटिकल कमेंट से बचते हुए, सोनू ने कहा कि वह पॉलिटिशियन को इंसान मानते हैं और उनकी पर्सनैलिटी से सीखने की कोशिश करते हैं।