पटना

होटल ताज में घुसे 3 आतंकी, 100 मेहमानों को बनाया बंधक; फिर ATS ने जो किया… पटना पुलिस के मॉक ड्रिल ने सबको चौंकाया

पटना के होटल ताज में पुलिस और ATS की टीम ने आतंकी हमले का मॉक ड्रिल किया। यह ड्रिल इतना सच लग रहा था कि लोग हैरान हो गए। पुलिस ने बाद में माइक पर बताया कि यह मॉक ड्रिल है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 16, 2026

पटना के होटल ताज में पुलिस और ATS को मॉक ड्रिल

पटना के होटल ताज में पुलिस और ATS को मॉक ड्रिल

बिहार की राजधानी पटना का बुद्धा कॉलोनी थाना इलाका सोमवार को उस समय दहल गया जब लोदीपुर में होटल ताज के बाहर जोरदार धमाके की आवाज आई। अत्याधुनिक हथियारों से लैस तीन "आतंकवादियों" के होटल में घुसने और मेहमानों को बंधक बनाने की खबर से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। हालांकि, थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने माइक्रोफोन लेकर साफ किया कि यह कोई असली हमला नहीं था, बल्कि सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए किया गया एक मॉक ड्रिल था।

सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार घुसे होटल ताज में

यह एक्सरसाइज इतनी असली लग रही थी कि आस-पास के लोगों को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि यह कोई ड्रिल है। स्क्रिप्ट के मुताबिक, सोमवार सुबह शहर के पॉश लोदीपुर इलाके में आतंकवादी हमले जैसा एक डरावना मंजर देखने को मिला। AK-47 और हैंड ग्रेनेड से लैस तीन डमी आतंकवादी होटल ताज सिटी सेंटर के एंट्रेंस गेट पर पहुंचे। आतंकवादियों ने पहले गेट पर दो हैंड ग्रेनेड फेंके और सिक्योरिटी वालों को गोली मार दी। फिर वे होटल में घुसे और करीब 100 मेहमानों को बंधक बना लिया।

डेढ़ घंटे तक चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

हमले की खबर मिलते ही, लोकल बुद्धा कॉलोनी पुलिस स्टेशन से पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके में सिक्योरिटी के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई और होटल को खाली कराने की कोशिशें शुरू हो गईं। आतंकवादी करीब डेढ़ घंटे तक होटल के अंदर रहे। लोकल पुलिस ने मोर्चा संभाला और ATS की टीमें सायरन बजाते हुए मौके पर पहुंचीं, जिसके बाद बंधकों को बचाने और आतंकवादियों को खत्म करने का ऑपरेशन शुरू हुआ।

इस ऑपरेशन के दौरान, हर फ्लोर की जांच करने, संदिग्धों को काबू करने और बंधकों को निकालने के लिए एक्सरसाइज की गईं। पूरे ऑपरेशन के दौरान कमांड और कंट्रोल, रिस्पॉन्स टाइम और कोऑर्डिनेशन पर खास ध्यान दिया गया।

फिल्मिंग और माइक्रोफोन भी इस्तेमाल किए गए

होटल ताज शहर के एक व्यस्त इलाके में है, इसलिए धमाकों और हथियारबंद लोगों को देखकर लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस ने तुरंत माइक्रोफोन चालू कर दिए और साफ किया कि यह सिर्फ एक मॉक ड्रिल थी। सिक्योरिटी एजेंसियों के रिस्पॉन्स टाइम को एनालाइज करने और किसी भी इमरजेंसी के लिए सिक्योरिटी इंतजाम को मजबूत करने के लिए पूरे प्रोसेस को फिल्माया भी जा रहा था।

