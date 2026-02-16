होटल ताज में घुसे 3 आतंकी, 100 मेहमानों को बनाया बंधक; फिर ATS ने जो किया… पटना पुलिस के मॉक ड्रिल ने सबको चौंकाया

यह एक्सरसाइज इतनी असली लग रही थी कि आस-पास के लोगों को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि यह कोई ड्रिल है। स्क्रिप्ट के मुताबिक, सोमवार सुबह शहर के पॉश लोदीपुर इलाके में आतंकवादी हमले जैसा एक डरावना मंजर देखने को मिला। AK-47 और हैंड ग्रेनेड से लैस तीन डमी आतंकवादी होटल ताज सिटी सेंटर के एंट्रेंस गेट पर पहुंचे। आतंकवादियों ने पहले गेट पर दो हैंड ग्रेनेड फेंके और सिक्योरिटी वालों को गोली मार दी। फिर वे होटल में घुसे और करीब 100 मेहमानों को बंधक बना लिया।