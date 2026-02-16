PUSU Election 2026: वोट देने पर मिलेगा एक्स्ट्रा अटेंडेंस, चुनाव आयोग से मांगे गए 400 बैलेट बॉक्स

पटना विश्वविद्यालय- फोटो Patna University FB
PUSU Election 2026: पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उत्साह अपने चरम पर है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने न सिर्फ चुनाव को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाने पर फोकस किया है, बल्कि छात्रों के पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए एक अनोखा मास्टरस्ट्रोक भी खेला है। 28 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया भी आज 16 फरवरी से शुरू हो रहा है।
पूरा इलेक्शन प्लान मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. शंकर कुमार की अध्यक्षता में तैयार किया गया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर प्रचार तक के कड़े नियम बनाए हैं। छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि वोट डालने वालों को एक्स्ट्रा अटेंडेंस का फायदा दिया जाएगा।
छात्र संघ चुनाव में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। 28 फरवरी को अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले छात्रों को क्लास में चार से पांच दिन की एक्स्ट्रा अटेंडेंस मिलेगी। वाइस चांसलर प्रो. नमिता सिंह के निर्देश पर सभी कॉलेज और डिपार्टमेंट को इसे लागू करने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि इस कदम से वोटिंग परसेंटेज में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।
चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि नॉमिनेशन फॉर्म आज (16 फरवरी) से 18 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे तक जयप्रकाश अनुसंधान भवन कैंपस में लिए जाएंगे। चुनाव के लिए 14 सीटों पर कुल 41 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आसानी से वोटिंग के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन से 400 बैलेट बॉक्स मांगे गए हैं। इलेक्शन अधिकारियों और प्रिंसिपल को बैलेट बॉक्स चलाने की खास ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
इस बार छात्र संघ चुनाव प्रचार को लेकर नियम बहुत सख्त हैं। प्रोफेसर शंकर कुमार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर विमेंस कॉलेज या दूसरे सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन में प्रचार के दौरान भीड़ जमा होती है या पैनिक की स्थिति बनती है, तो कैंडिडेट का नाम तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट को कैंपस में सिर्फ पांच सपोर्टर के साथ प्रचार करने की इजाजत होगी और हर एक के पास ID कार्ड होना जरूरी है। पोस्टर, बिलबोर्ड और दूसरी मना की गई चीजें पूरी तरह से मना होंगी।
सुरक्षा कारणों से, यूनिवर्सिटी ने बाहरी लोगों के कैंपस में आने पर रोक लगा दी है। हॉस्टल में रहने वाले लोग अपने कमरों में मेहमानों को नहीं रख पाएंगे। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को पुलिस के साथ मिलकर अचानक छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। छात्रों से कहा गया है कि वे अपनी पहचान साबित करने के लिए हमेशा अपने ID कार्ड और रूम अलॉटमेंट की रसीद साथ रखें।
