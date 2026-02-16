PUSU Election 2026: वोट देने पर मिलेगा एक्स्ट्रा अटेंडेंस, चुनाव आयोग से मांगे गए 400 बैलेट बॉक्स

इस बार छात्र संघ चुनाव प्रचार को लेकर नियम बहुत सख्त हैं। प्रोफेसर शंकर कुमार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर विमेंस कॉलेज या दूसरे सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन में प्रचार के दौरान भीड़ जमा होती है या पैनिक की स्थिति बनती है, तो कैंडिडेट का नाम तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट को कैंपस में सिर्फ पांच सपोर्टर के साथ प्रचार करने की इजाजत होगी और हर एक के पास ID कार्ड होना जरूरी है। पोस्टर, बिलबोर्ड और दूसरी मना की गई चीजें पूरी तरह से मना होंगी।