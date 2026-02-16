‘घर छोड़ देंगे’ कहकर ले गए साथ, जबरन पिलाई शराब, फिर बारी-बारी से की दरिंदगी; यूपी की डांसर के साथ बिहार में गैंगरेप

Bihar News: बिहार के भोजपुर जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक स्टेज प्रोग्राम के बाद घर पहुंचाने का भरोसा देकर साथ ले गए लोगों ने ही 19 वर्षीय डांसर को निशाना बना डाला। आरोप है कि पीड़िता को पहले जबरन शराब पिलाई गई, फिर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया जहां तीन आदमियों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर उसे पीटा भी गया। पुलिस ने घटना के बाद तुरंत एक्शन लेटे हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।