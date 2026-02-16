पोस्टमार्टम में दुष्कर्म नहीं, फिर कोचिंग की बिल्डिंग से कैसे गिरी छात्रा? आज होगा सीन रिक्रिएशन

पुलिस सुमित्रा हाइट्स अपार्टमेंट की सातवीं मंजिल से गिरने वाली 16 साल की छात्रा की मौत की जांच को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाएगी। एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह की नेतृत्व में एक पुलिस टीम बिल्डिंग की सातवीं मंजिल से छात्रा के वजन के बराबर वजन की एक डमी (पुतला) गिराएगी। इस डमी टेस्ट से चोटों की दिशा, दूरी और पैटर्न को समझने की कोशिश की जाएगी। इसका मकसद यह पता लगाना है कि छात्रा को धक्का दिया गया था, उसका बैलेंस बिगड़ा था, या वह खुद कूदी थी। फोरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर मौजूद रहेंगे और हर एंगल से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।