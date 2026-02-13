बचने के लिए कूदी या नीचे फेंकी गई? पीठ और कमर पर गहरे जख्म के निशान, पटना में छात्रा की मौत का रहस्य गहराया

परिवार का आरोप है कि कोचिंग सेंटर के ऊपरी फ्लोर पर स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ या रेप की कोशिश की गई। जब उसने भागने की कोशिश की होगी, तो उसे चौथी मंजिल पर घसीटा गया और फिर वहां से नीचे फेंक दिया गया। पीठ पर घसीटे जाने के निशान इसी संघर्ष की ओर इशारा कर रहे हैं। परिवार का यह भी दावा है कि जहां छात्रा गिरी, वहां खून की एक बूंद भी नहीं मिली, जबकि इतनी ऊंचाई से गिरने पर बहुत ज्यादा खून बहना चाहिए था। मौके पर सिर्फ छात्रा की चप्पलें मिलीं, जिससे कई शक पैदा होते हैं।