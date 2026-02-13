डिप्टी कलेक्टर ने डॉक्टर को जड़ा थप्पड़! डॉक्टरों ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं तो ठप होगी स्वास्थ्य सेवा

बताया जा रहा है कि निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम और जांच केंद्रों के पड़ताल के लिए जिला प्रशासन ने टीम बनाई थी। इसी क्रम में जांच टीम डॉ. दीपक के बचपन न्यू एंड चाइल्ड हॉस्पिटल पहुंची। जहां जांच के दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। डॉ. दीपक का आरोप है कि जांच टीम अचानक उनके चैंबर में घुसी और एप्रन न पहनने पर गाली-गलौज करने लगी। बातचीत के दौरान ही अभद्र व्यवहार शुरू हुआ और फिर ऑफिसर रामबाबू प्रसाद ने उन पर हाथ छोड़ दिया।