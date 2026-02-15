शिक्षक ने 10 साल के छात्र के साथ स्कूल में की गंदी हरकत, ग्रामीणों ने दबोचा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

विद्यालय प्रशासन ने इस घटना की निंदा की है। लेकिन ग्रामीण आरोपी शिक्षक की सेवा समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग के DPO रवि शास्त्री भी पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली और विभाग को मामले से संबंधित अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं, SDPO डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि परिवार की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस सबूतों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है और सख्त एक्शन ले रही है।