‘जनता पाई-पाई को मोहताज और अफसर चार्टर में सवार’, IAS की लक्जरी यात्रा पर भड़की प्रशांत किशोर की पार्टी

सूत्रों का कहना है कि इस ट्रिप को प्राइवेट बताया जा रहा है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि एक सरकारी अधिकारी के लिए 'प्राइवेट' और 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। अगर किसी तीसरे पक्ष ने यह सुविधा दी है, तो पारदर्शिता जरूरी है। अभी तक आधिकारिक स्तर पर विस्तृत स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, जिससे अटकलें और तेज हो रही हैं। चर्चा इस बात पर भी है कि घोषित आय-संपत्ति और इतनी महंगी उड़ान के बीच तालमेल कैसे बैठता है।