15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जमुई

IND vs PAK मैच से पहले खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने ईशान किशन के लिए कही बड़ी बात, वैभव सूर्यवंशी के लिए भी किया ऐलान

India vs Pakistan मैच से पहले बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन की भी तारीफ की और कहा कि एक बिहारी सब पर भारी का प्रदर्शन हमलोगों को देखने को मिलेगा।

2 min read
Google source verification

जमुई

image

Anand Shekhar

Feb 15, 2026

India vs Pakistan, T20 world cup 2026

ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी

India vs Pakistan, T20 world cup 2026: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप के जिस मैच का लोगों को इंतजार था वो आज होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच से पहले देश भर में उत्साह चरम पर है। इसी बीच बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने टीम इंडिया का हौसला बढ़ाते हुए जीत की उम्मीद जताई है। जमुई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने टीम इंडिया को जीत की शुभकामनाएं दीं और खास तौर पर ईशान किशन का जिक्र किया और उनके प्रदर्शन को लेकर बड़ी बात कही।

श्रेयसी सिंह ने क्या कहा?

खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा, "मैं भारतीय टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। उम्मीद करती हूं कि बेहतरीन प्रदर्शन करके वो वापस लौटे।" उन्होंने बिहार के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन पर भरोसा जताया। उनका साफ कहना था कि मैदान पर एक बिहारी सब पर भारी का प्रदर्शन हमलोगों को देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि टी-20 वर्ल्ड कप के पिछले मैचों में भी ईशान ने अपनी तेजतर्रार बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है।

वैभव सूर्यवंशी के लिए सम्मान का ऐलान

अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ महज 80 गेंदों में 175 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत को छठी बार चैंपियन बनाने वाले बिहार के वैभव सूर्यवंशी के लिए भी मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। श्रेयसी सिंह ने बताया कि वैभव भारत लौट चुके हैं और उनके कोच के साथ लगातार बातचीत चल रही है। उन्होंने घोषणा की कि बहुत जल्द वैभव को पटना बुलाकर बिहार सरकार द्वारा बड़े स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। श्रेयसी सिंह ने कहा कि वैभव की उपलब्धि बिहार के लिए गर्व की बात है।

पटना में हो रहा हवन

इधर, राजधानी पटना में प्रशंसकों का जोश सातवें आसमान पर है। मैच से पहले टीम इंडिया की जीत के लिए मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और हवन किए जा रहे हैं। प्रशंसक खिलाड़ियों की तस्वीरों के साथ जीत की मन्नतें मांग रहे हैं। हालांकि, मैच स्थल कोलंबो (श्रीलंका) के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हल्की बारिश की आशंका है, लेकिन मैच के समय इसके मात्र 10% रहने का अनुमान है, जिससे खेल प्रेमियों को पूरे मुकाबले की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

NEET छात्रा के घर पहुंची 20 सदस्यीय CBI टीम, हॉस्टल से इकट्ठा किए थे 4 बोरा सबूत, आखिरी 48 घंटे की कड़ी जोड़ने में जुटी टीम
पटना
neet student rape death case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Cricket News

Published on:

15 Feb 2026 01:56 pm

Hindi News / Bihar / Jamui / IND vs PAK मैच से पहले खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने ईशान किशन के लिए कही बड़ी बात, वैभव सूर्यवंशी के लिए भी किया ऐलान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

जमुई

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.