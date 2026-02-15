IND vs PAK मैच से पहले खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने ईशान किशन के लिए कही बड़ी बात, वैभव सूर्यवंशी के लिए भी किया ऐलान

India vs Pakistan, T20 world cup 2026: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप के जिस मैच का लोगों को इंतजार था वो आज होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच से पहले देश भर में उत्साह चरम पर है। इसी बीच बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने टीम इंडिया का हौसला बढ़ाते हुए जीत की उम्मीद जताई है। जमुई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने टीम इंडिया को जीत की शुभकामनाएं दीं और खास तौर पर ईशान किशन का जिक्र किया और उनके प्रदर्शन को लेकर बड़ी बात कही।