फूल तोड़ने गई 8 साल की मासूम से 50 साल के शख्स ने की दरिंदगी, खून से लथपथ मिली बच्ची

सूचना मिलने पर थाना प्रभारी चित्तरंजन कुमार और SDPO शिवम कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी गोपाल मिश्रा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम को बुलाया गया। जांच के दौरान, कमरे में बिस्तर, तकिया और चादरें खून से सनी हुई मिलीं। आरोपी के शरीर पर संघर्ष के निशान और खून के धब्बे भी मिले, जिन्हें साइंटिफिक जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है।