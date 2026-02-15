‘वहीं मेरा कैलाश, वहीं मेरी उज्जैनी…’ तेज प्रताप के पोस्ट के बाद अनुष्का के भाई ने भांजी के साथ शेयर किया वीडियो

इस बीच, आकाश यादव ने इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके घर एक "लक्ष्मी" आई है और उन्होंने उसका नाम उज्जैनी रखा है। पिता के नाम को लेकर चल रहे सस्पेंस पर आकाश ने दावा करते हुए कहा, "मैं अपनी भांजी के पिता का नाम सबके सामने नहीं लूंगा, क्योंकि उनकी जान को खतरा है और वह इस समय कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं।" उन्होंने कहा कि वह तेज प्रताप के आरोपों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर किसी ने उनकी बहन या भांजी पर उंगली उठाई तो वह उन्हें नहीं छोड़ेंगे।