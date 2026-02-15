चाय की दुकान पर बैठे थे दो दोस्त, तभी चलने लगी गोलियां, पटना में महाशिवरात्रि के दिन शूटआउट

रामकृष्ण नगर पुलिस थानाध्यक्ष ने बताया कि अपराधियों की पहचान हो गई है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष छापेमारी दल गठित किया गया है। पुलिस इलाके में लगे CCTV फुटेज की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के बाद अपराधी किस दिशा में भागे। फिलहाल, पूरे इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।