‘सम्राट बाबू, मेरे पास सब सबूत हैं, वक्त आने पर पत्ते खोलूंगा…’ पप्पू यादव ने डिप्टी सीएम को दी चेतावनी

सांसद ने बिहार पुलिस की कार्यशैली की आलोचना करते हुए उन्हें 'अक्षम' बताया। उन्होंने कहा, "जो पुलिस फोर्स एक बच्ची की सुरक्षा नहीं कर सकती और एक NEET की छात्रा के साथ न्याय नहीं कर पाती, वह पूरी तरह से नाकाबिल और कमजोर है।" उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों पर नकेल कसने के बजाय पुलिस सवाल उठाने वालों को जेल भेजने की साजिश कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार को गाली-गलौज और साजिश की गंदी राजनीति से ऊपर उठकर अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।