जब जांबाज IPS के बेटे को फ्लाइट में मिला पिता के नाम वाला अजनबी, भावुक हो गए सायन कुणाल, कहा-एक पल के लिए…

सयान कुणाल ने दिल्ली से लौटने के बाद Facebook पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की। जिसमें उन्होंने फ्लाइट में अपने बगल में बैठे एक आदमी के बारे में बताया, जिनसे उन्होंने यूं ही बातचीत शुरू कर दी थी। बातचीत के दौरान बिहार का जिक्र आया, और उस आदमी ने बताया कि वह 25 साल पहले बिहार छोड़ चुका है, लेकिन उसकी मिट्टी की खुशबू अभी भी उसके अंदर है। कुछ देर बाद, जब अजनबी ने अपना परिचय देने के लिए अपना कार्ड आगे बढ़ाया, तो सायन एक पल के लिए ठिठक गए। कार्ड पर नाम लिखा था, किशोर कुणाल (डायरेक्टर, KPMG)।