NEET छात्रा केस पर तापसी पन्नू का फूटा गुस्सा, बोलीं- हमने इसे नॉर्मल…

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर NEET पारीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा के रेप और संदिग्ध मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने भी इस मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। तापसी ने इस घटना को बहुत दुखद बताते हुए कहा कि असली चिंता यह है कि हर दिन ऐसे अनगिनत मामले होते हैं और धीरे-धीरे उन्हें नॉर्मल मान लिया जा रहा है। तापसी का मानना ​​है कि आज सबसे बड़ी समस्या सिर्फ क्राइम नहीं, बल्कि उसका नॉर्मलाइजेशन है।