पाकिस्तानी नागरिक को भगाने वाला ‘लादेन’ बिहार से गिरफ्तार, नेपाल बॉर्डर रूट से करता था तस्करी

मधुबनी नेपाल बॉर्डर से सटा एक जिला है और इसे लंबे समय से नकली करेंसी और तस्करी के लिए एक सेंसिटिव इलाका माना जाता है। सूत्रों का कहना है कि अबुल इनाम ने बिहार के अलग-अलग जिलों में नकली करेंसी की खेप पहुंचाने के लिए बॉर्डर रूट का इस्तेमाल किया। शक है कि यह नेटवर्क नेपाल बॉर्डर के रास्ते काम करता है। पाकिस्तान में छपी हाई-क्वालिटी नकली करेंसी नोट पहले नेपाल पहुंचाए जाते थे और वहां से बासोपट्टी और जयनगर जैसे बॉर्डर रूट से बिहार में घुसते थे। लादेन इस नेटवर्क का मेन लोकल ऑपरेटर था, जो न सिर्फसप्लाई चेन मैनेज करता था, बल्कि बॉर्डर पार से आने वाले संदिग्धों को पनाह और सेफ रास्ता भी देता था।