Holi Special Trains: होली पर बिहार के यात्रियों को बड़ी सौगात, 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

Holi Special Trains रेलवे ने होली में बिहार से बाहर रहने वालों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रवासियों को होली में घर आने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो इसको लेकर रेलवे ने नौ जोड़ी अतिरिक्त होली स्पेशल गाड़ियों को चलाने का फैसला किया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि त्योहार के दौरान यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के उदेश्य से यह फैसला किया गया है। जो कि विभिन्न रूटों पर संचालन किया जाएगा, जिनमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र और दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं।