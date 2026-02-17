पीके के जीके भुलाईल ए भैया… मनोज तिवारी का प्रशांत किशोर पर हमला, रितेश और खेसारी को लेकर किया बड़ा खुलासा

बिहार में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी नेता और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि पीके के जीके भुलाईल ए भैया… आगे उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को बिहार विधानसभा चुनाव के बाद खोज रहे हैं। लेकिन, वे मिल ही नहीं रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि जदयू को बिहार विधान सभा चुनाव में 25 से ज्यादा सीटें आ गई तो हम सन्यास ले लेंगे। लेकिन, उन्होंने अभी तक सन्यास नहीं लिया है। वे कब ले रहे हैं? इसकी खबर लेने के लिए ही हम उनको खोज रहे हैं। मनोज तिवारी आज तक के साहित्य कार्यक्रम में ये बातें कही।