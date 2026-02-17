ATM चोर से हॉस्पिटल संचालक बना शख्स गिरफ्तार, पुरानी आदत ने पहुंचाया सलाखों के पीछे

पुलिस के अनुसार पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के गुलाबबाग में एक व्यक्ति एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया था। लेकिन,उसके द्वारा गलत नंबर कोड डालने की वजह से पैसा नहीं नहीं निकला। उस व्यक्ति के पीछे खड़ा मो.इम्तियाज ने उस व्यक्ति के कार्ड को उल्टा कर डालने को कहा, इसके बाद उसने खुद कार्ड को एटीएम से कार्ड निकालकर सही तरीके से लगा दिया। इस दौरान उसने बड़ी ही चालाकी से एटीएम कार्ड बदल दिया और उसे दूसरा एटीम कार्ड दे दिया। लेकिन, एटीएम के बाहर खड़े एक व्यक्ति ने इम्तियाज को ऐसा करते देख लिया। जिसके बाद उसने इम्तियाज को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके पास से उसका ऑरिजनल एटीएम कार्ड वापस लेकर उसे दिलवाया। इम्तियाज के विरोध करने पर आस पास के लोगों ने उसकी जमाकर पिटाई भी कर दी।