17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

बिहार: सासाराम में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 शिक्षकों की मौत, 11 स्कूली छात्र जख्मी

सासाराम में मंगलवार की सुबह नेशनल हाइवे- 319 पर सड़क हादसे में दो शिक्षक की मौत हो गई है, जबकि 11 स्कूली छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 17, 2026

नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा (photo source- Patrika)

नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा (photo source- Patrika)

बिहार के सासाराम में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में दो की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मृतकों की पहचान कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित एक मध्य विद्यालय के शिक्षकों के रूप में हुई है। शैक्षणिक परिभ्रमण के तहत मध्य विद्यालय बढ़ौना के शिक्षक छात्रों को बस से लेकर पटना जा रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे-319 पर बस अनियंत्रित हो गई, जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया।

हादसे में 2 शिक्षकों की मौत

इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सासाराम भेज दिया। वहीं गंभीर रूप से जख्मी छात्रों को इलाज के लिए कोचस के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों के अनुसार दुर्घटना काफी भीषण थी और टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी।

Bihar news

Updated on:

17 Feb 2026 11:26 am

Published on:

17 Feb 2026 10:29 am

