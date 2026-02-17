बिहार: सासाराम में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 शिक्षकों की मौत, 11 स्कूली छात्र जख्मी

बिहार के सासाराम में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में दो की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मृतकों की पहचान कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित एक मध्य विद्यालय के शिक्षकों के रूप में हुई है। शैक्षणिक परिभ्रमण के तहत मध्य विद्यालय बढ़ौना के शिक्षक छात्रों को बस से लेकर पटना जा रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे-319 पर बस अनियंत्रित हो गई, जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया।