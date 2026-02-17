‘भ्रष्टाचार ने मुझे BDO से MLA बना दिया…’ सदन में गरजे तेजस्वी के विधायक, कहा-14 महीने में समझ गया सिस्टम…

ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर बोलते हुए विधायक ने कहा कि यह विभाग सीधे तौर पर जनता के जीवन, रोजगार, आर्थिक उन्नयन और पलायन रोकने जैसे अहम मुद्दों से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि इस साल विभाग का बजट 23 हजार करोड़ रुपये का है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अधिक है। हालांकि उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इतने बड़े बजट के बावजूद जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और निगरानी नहीं होगी, तो योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगा। उनका कहना था कि “संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन जिम्मेदारी और ईमानदारी की कमी के कारण परिणाम अपेक्षित नहीं मिल पा रहे।”