‘बेटी गई, बेटा भी मरेगा 2 दिन में’, NEET छात्रा के परिजनों को फिर मिली धमकी

NEET छात्रा की मौत के मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए CBI ने अब पुलिस की लापरवाही की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं। पटना के चित्रगुप्त नगर थाने की सब-इंस्पेक्टर (SI) रीना कुमारी को CBI ऑफिस बुलाया गया था। रीना कुमारी वही ऑफिसर हैं जिन्होंने उस समय के थानेदार के सस्पेंड होने के बाद केस की फाइलें अपने हाथ में ली थीं। CBI ने उनसे करीब तीन घंटे तक पूछताछ की, यह पता लगाने की कोशिश की कि शुरुआती जांच में क्या सबूत मिले और क्या दबाव में सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी।