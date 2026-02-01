पटना हॉस्टल कांड: CBI की हिरासत में पीड़िता का भाई, परिजनों से हुई लंबी पूछताछ

सीबीआई जांच के बीच मंगलवार को एक बार फिर पीड़िता के पैतृक आवास में एक धमकी भरा पर्चा मिला, जिस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था, “न मानोगे, बेटी गई, बेटा भी मरेगा दो दिन में।” यह नोट किसी अनजान व्यक्ति ने खिड़की से घर में फेंका था। इस डरावने मैसेज ने पीड़ित परिवार को बुरी तरह हिला दिया है। घटना के बाद घर में दहशत का माहौल है। स्टूडेंट के पिता ने बताया कि उन्होंने तुरंत लोकल पुलिस और CBI अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इससे पहले शनिवार को भी इस प्रकार का पत्र पीड़िता के घर मिला था। अपराधियों ने यह साहस तब किया है जब पीड़िता के घर सुरक्षा पहरा है।