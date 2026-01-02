कौन है मैनेजर राय? पटना पुलिस ने जिसे मुठभेड़ में किया लंगड़ा, जानें रीतलाल यादव से क्या है कनेक्शन

इस संबंध में पटना SSP कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 2 जनवरी को पटना जिले के खगौल थाना क्षेत्र में मैनेजर राय नाम के एक वांटेड अपराधी के बारे में खुफिया जानकारी मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार STF ने पटना पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। जब आरोपी ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, तो पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे रुकने की चेतावनी दी। इसके बाद आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और गोलीबारी के दौरान आरोपी के घुटने के नीचे गोली लगी। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और फिलहाल वह खतरे से बाहर है। आरोपी का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ 20 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं।