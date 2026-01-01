पहले समझाया, नहीं माना तो मार डाला… पटना में बहन के प्रेमी का दोस्त ने ही घोंटा गला

representative picture (patrika)
Bihar Crime: पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से नए साल के पहले दिन ही एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अपनी बहन के प्रेम प्रसंग से गुस्साए एक युवक ने पहले तो अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के दोस्त को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने बेरहमी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को सिर्फ दो घंटे में गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, मृतक 16 साल का गोलू और आरोपी दोस्त थे। वे एक ही मोहल्ले में रहते थे और अक्सर साथ में समय बिताते थे। इसी दौरान गोलू का आरोपी की बहन के साथ प्रेम संबंध हो गया। आरोपी को यह मंजूर नहीं था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने गोलू को 8-10 बार अपनी बहन से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन गोलू नहीं माना। पड़ोसियों के ताने और सामाजिक दबाव ने आरोपी के गुस्से को और बढ़ा दिया।
यह घटना आधी रात के बात हुई। दोनों दोस्त अपने घरों के पास एक गौशाला में सो रहे थे। आधी रात को आरोपी जागा और उसने गोलू के गमछे से ही गोलू का गला घोंट दिया। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई हुई, लेकिन गोलू खुद को बचा नहीं पाया। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने गोलू का मोबाइल फोन अपनी जैकेट में रखा और जैकेट को पानी की टंकी में फेंक दिया ताकि किसी को उस पर शक न हो।
सुबह जब परिवार वाले गोलू को जगाने गए तो उसे मृत पाया। उसके गले पर गला घोंटने के साफ निशान थे। सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ पुलिस मौके पर पहुंची। FSL टीम और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया। जांच के दौरान पुलिस को पानी की टंकी में एक जैकेट और उसके अंदर एक मोबाइल फोन मिला। परिवार वालों ने जैकेट की पहचान आरोपी की जैकेट के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने साफ-साफ़ बताया कि वह अपनी बहन के लव अफेयर और पड़ोसियों के ताने से इतना गुस्सा था कि उसने गोलू को मारने का फैसला किया। SDPO सुशील कुमार ने बताया कि आरोपी ने गोलू का गला उसके ही गमछे से घोंट दिया। दोनों के बीच हाथापाई हुई और गोलू के मुंह से झाग निकला, जो आरोपी की जैकेट पर लग गया। इसके बाद उसने जैकेट को पानी की टंकी में छिपा दिया। हालांकि, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड की मदद से की गई जांच के दौरान जैकेट टंकी से बरामद कर ली गई। परिवार से पूछताछ के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई और उसे दो घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया।
