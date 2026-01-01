पहले समझाया, नहीं माना तो मार डाला… पटना में बहन के प्रेमी का दोस्त ने ही घोंटा गला

पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने साफ-साफ़ बताया कि वह अपनी बहन के लव अफेयर और पड़ोसियों के ताने से इतना गुस्सा था कि उसने गोलू को मारने का फैसला किया। SDPO सुशील कुमार ने बताया कि आरोपी ने गोलू का गला उसके ही गमछे से घोंट दिया। दोनों के बीच हाथापाई हुई और गोलू के मुंह से झाग निकला, जो आरोपी की जैकेट पर लग गया। इसके बाद उसने जैकेट को पानी की टंकी में छिपा दिया। हालांकि, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड की मदद से की गई जांच के दौरान जैकेट टंकी से बरामद कर ली गई। परिवार से पूछताछ के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई और उसे दो घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया।