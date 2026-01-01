Bihar News: दो बच्चों की मां ने शादी से किया इनकार, तो आशिक ने कनपटी में मारी गोली; एक घंटे में हुआ अरेस्ट

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित महिला भवानीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और पेशे से नर्स बताई जा रही है। वह झंडापुर इलाके से गुजर रही थी, तभी हरियो गांव का रहने वाला आरोपी युवक बाल्मीकि कुमार रास्ते में मिला। आरोप है कि युवक लंबे समय से महिला पर शादी का दबाव बना रहा था। महिला द्वारा इनकार किए जाने पर आरोपी ने कमर से पिस्तौल निकाली और कनपटी में गोली मार दी। गोली लगते ही महिला जमीन पर गिर पड़ी। इतना ही नहीं आरोपी ने गोली चलाते वक्त कहा कि शादी नहीं करोगी तो यही अंजाम होगा।