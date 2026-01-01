1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar News: दो बच्चों की मां ने शादी से किया इनकार, तो आशिक ने कनपटी में मारी गोली; एक घंटे में हुआ अरेस्ट

Bihar News: भागलपुर में एक नर्स को शादी का प्रपोजल ठुकराने पर कनपटी में गोली मार दी गई। हालांकि गोली लगने से महिला की मौत नहीं हुई, लेकिन उसे PMCH रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को एक घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 01, 2026

Bihar Crime

प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)

Bihar News: बिहार के भागलपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी से इनकार करना एक महिला को जानलेवा साबित हो गया। दो बच्चों की मां ने जब अपने आशिक से शादी करने से साफ मना किया, तो सनकी युवक ने गुस्से में आकर उसकी कनपटी में गोली मार दी। यह सनसनीखेज वारदात नवगछिया इलाके के झंडापुर थाना क्षेत्र के हरियो गांव के पास हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

कनपटी में मारी गोली

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित महिला भवानीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और पेशे से नर्स बताई जा रही है। वह झंडापुर इलाके से गुजर रही थी, तभी हरियो गांव का रहने वाला आरोपी युवक बाल्मीकि कुमार रास्ते में मिला। आरोप है कि युवक लंबे समय से महिला पर शादी का दबाव बना रहा था। महिला द्वारा इनकार किए जाने पर आरोपी ने कमर से पिस्तौल निकाली और कनपटी में गोली मार दी। गोली लगते ही महिला जमीन पर गिर पड़ी। इतना ही नहीं आरोपी ने गोली चलाते वक्त कहा कि शादी नहीं करोगी तो यही अंजाम होगा।

इलाज के लिए पटना रेफर

घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और महिला को गंभीर हालत में मायागंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर ले जाया गया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, गोली महिला के चेहरे और हाथ में भी लगी है। फिलहाल महिला की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है।

दो बच्चों की मां है महिला

घायल महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी वर्ष 2017 में हरिबोल कुमार से हुई थी और उसके दो छोटे बच्चे हैं। पति भवानीपुर गांव में रहते हैं। महिला झंडापुर इलाके में एक निजी चिकित्सक के यहां नर्स का काम करती थी और काम के सिलसिले में अक्सर उसी रास्ते से गुजरती थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक महिला का परिचित था और लंबे समय से उसे शादी के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। महिला के इनकार के बाद ही उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।

एक घंटे में आरोपी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। नवगछिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महज एक घंटे के भीतर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद कर ली है। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।

ये भी पढ़ें

जब कोई नहीं देख रहा था तब… मां के जन्मदिन पर तेज प्रताप ने साझा किया दिल का हाल, राबड़ी आवास में दिखा सन्नाटा
पटना
rabri devi birthday

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

01 Jan 2026 04:42 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar News: दो बच्चों की मां ने शादी से किया इनकार, तो आशिक ने कनपटी में मारी गोली; एक घंटे में हुआ अरेस्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.