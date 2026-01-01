Bihar News: दो बच्चों की मां ने शादी से किया इनकार, तो आशिक ने कनपटी में मारी गोली; एक घंटे में हुआ अरेस्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
Bihar News: बिहार के भागलपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी से इनकार करना एक महिला को जानलेवा साबित हो गया। दो बच्चों की मां ने जब अपने आशिक से शादी करने से साफ मना किया, तो सनकी युवक ने गुस्से में आकर उसकी कनपटी में गोली मार दी। यह सनसनीखेज वारदात नवगछिया इलाके के झंडापुर थाना क्षेत्र के हरियो गांव के पास हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई।
पुलिस के मुताबिक, पीड़ित महिला भवानीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और पेशे से नर्स बताई जा रही है। वह झंडापुर इलाके से गुजर रही थी, तभी हरियो गांव का रहने वाला आरोपी युवक बाल्मीकि कुमार रास्ते में मिला। आरोप है कि युवक लंबे समय से महिला पर शादी का दबाव बना रहा था। महिला द्वारा इनकार किए जाने पर आरोपी ने कमर से पिस्तौल निकाली और कनपटी में गोली मार दी। गोली लगते ही महिला जमीन पर गिर पड़ी। इतना ही नहीं आरोपी ने गोली चलाते वक्त कहा कि शादी नहीं करोगी तो यही अंजाम होगा।
घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और महिला को गंभीर हालत में मायागंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर ले जाया गया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, गोली महिला के चेहरे और हाथ में भी लगी है। फिलहाल महिला की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है।
घायल महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी वर्ष 2017 में हरिबोल कुमार से हुई थी और उसके दो छोटे बच्चे हैं। पति भवानीपुर गांव में रहते हैं। महिला झंडापुर इलाके में एक निजी चिकित्सक के यहां नर्स का काम करती थी और काम के सिलसिले में अक्सर उसी रास्ते से गुजरती थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक महिला का परिचित था और लंबे समय से उसे शादी के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। महिला के इनकार के बाद ही उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। नवगछिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महज एक घंटे के भीतर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद कर ली है। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।
