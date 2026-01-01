1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

जब कोई नहीं देख रहा था तब… मां के जन्मदिन पर तेज प्रताप ने साझा किया दिल का हाल, राबड़ी आवास में दिखा सन्नाटा

Rabri Devi Birthday: लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी के जन्मदिन के मौके पर एक भावुक पोस्ट किया है। अंग्रेजी में लिखे इस पोस्ट में उन्होंने अपनी मां को परिवार की आत्मा और अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बताया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 01, 2026

rabri devi birthday

लालू परिवार की पुरानी तस्वीर (फोटो- X@TejYadav14)

Rabri Devi Birthday: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी आज (1 जनवरी, 2026) अपना 67वां जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर, जहां उनके बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया। वहीं राबड़ी देवी के घर पर सन्नाटा पसरा रहा, जो आमतौर पर उनके जन्मदिन पर समर्थकों, नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से गुलजार रहता है।

भावुक हुए तेज प्रताप

लालू यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी मां के लिए X पर एक लंबा और इमोशनल पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अपनी मां को परिवार की आत्मा और अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बताया। तेज प्रताप ने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, मां। आप हमारे परिवार की आत्मा हैं। हर हंसी, हर प्रार्थना, हर पल जो घर जैसा लगता है, उसके पीछे आप ही हैं। यह गर्मजोशी भरी, थोड़ी अधूरी, प्यार से भरी जिंदगी जो हम जीते हैं, वह सब आपकी वजह से है।

आपने तब सब कुछ संभाला जब हमें पता भी नहीं था कि सब कुछ संभालने का क्या मतलब होता है। आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। आपने बिना गिने दिया, बिना शर्त प्यार किया और तब भी मजबूत बनी रहीं जब कोई नहीं देख रहा था कि यह कितना मुश्किल था। कहते हैं कि भगवान हर जगह एक साथ नहीं हो सकते, इसीलिए वो मां को भेजते हैं। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे साथ हैं।"

राबड़ी आवास के बाहर सन्नाटा

आज पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के घर के बाहर उनके जन्मदिन पर बिल्कुल अलग ननजारा देखने को मिला। आमतौर पर, सुबह से ही समर्थकों की लाइनें, बधाई देने आने वाले नेताओं और मीडिया की हलचल रहती थी, लेकिन इस बार घर के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। यह नजारा इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि पिछले कई दशकों में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो।

परिवार के अहम सदस्य पटना से बाहर

इस सन्नाटे का एक मुख्य कारण परिवार के अहम सदस्यों की गैरमौजूदगी माना जा रहा है। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में हैं, जहां हाल ही में उनकी आंखों की सर्जरी हुई है। उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी उनके साथ दिल्ली में हैं। वहीं, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पिछले एक महीने से विदेश दौरे पर हैं और आज पटना में मौजूद नहीं हैं।

ये भी पढ़ें

महुआ बाग नहीं, इस आलीशान बंगले में शिफ्ट हो सकता है लालू परिवार… खरमास के बाद होगा ‘गृह प्रवेश’
पटना
कौटिल्य नगर में बन रहा लालू यादव का घर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

RJD

तेज प्रताप यादव

Published on:

01 Jan 2026 03:56 pm

Hindi News / Bihar / Patna / जब कोई नहीं देख रहा था तब… मां के जन्मदिन पर तेज प्रताप ने साझा किया दिल का हाल, राबड़ी आवास में दिखा सन्नाटा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.