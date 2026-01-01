जब कोई नहीं देख रहा था तब… मां के जन्मदिन पर तेज प्रताप ने साझा किया दिल का हाल, राबड़ी आवास में दिखा सन्नाटा

लालू यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी मां के लिए X पर एक लंबा और इमोशनल पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अपनी मां को परिवार की आत्मा और अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बताया। तेज प्रताप ने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, मां। आप हमारे परिवार की आत्मा हैं। हर हंसी, हर प्रार्थना, हर पल जो घर जैसा लगता है, उसके पीछे आप ही हैं। यह गर्मजोशी भरी, थोड़ी अधूरी, प्यार से भरी जिंदगी जो हम जीते हैं, वह सब आपकी वजह से है।