जब कोई नहीं देख रहा था तब… मां के जन्मदिन पर तेज प्रताप ने साझा किया दिल का हाल, राबड़ी आवास में दिखा सन्नाटा

लालू परिवार की पुरानी तस्वीर (फोटो- X@TejYadav14)
Rabri Devi Birthday: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी आज (1 जनवरी, 2026) अपना 67वां जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर, जहां उनके बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया। वहीं राबड़ी देवी के घर पर सन्नाटा पसरा रहा, जो आमतौर पर उनके जन्मदिन पर समर्थकों, नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से गुलजार रहता है।
लालू यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी मां के लिए X पर एक लंबा और इमोशनल पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अपनी मां को परिवार की आत्मा और अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बताया। तेज प्रताप ने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, मां। आप हमारे परिवार की आत्मा हैं। हर हंसी, हर प्रार्थना, हर पल जो घर जैसा लगता है, उसके पीछे आप ही हैं। यह गर्मजोशी भरी, थोड़ी अधूरी, प्यार से भरी जिंदगी जो हम जीते हैं, वह सब आपकी वजह से है।
आपने तब सब कुछ संभाला जब हमें पता भी नहीं था कि सब कुछ संभालने का क्या मतलब होता है। आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। आपने बिना गिने दिया, बिना शर्त प्यार किया और तब भी मजबूत बनी रहीं जब कोई नहीं देख रहा था कि यह कितना मुश्किल था। कहते हैं कि भगवान हर जगह एक साथ नहीं हो सकते, इसीलिए वो मां को भेजते हैं। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे साथ हैं।"
आज पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के घर के बाहर उनके जन्मदिन पर बिल्कुल अलग ननजारा देखने को मिला। आमतौर पर, सुबह से ही समर्थकों की लाइनें, बधाई देने आने वाले नेताओं और मीडिया की हलचल रहती थी, लेकिन इस बार घर के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। यह नजारा इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि पिछले कई दशकों में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो।
इस सन्नाटे का एक मुख्य कारण परिवार के अहम सदस्यों की गैरमौजूदगी माना जा रहा है। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में हैं, जहां हाल ही में उनकी आंखों की सर्जरी हुई है। उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी उनके साथ दिल्ली में हैं। वहीं, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पिछले एक महीने से विदेश दौरे पर हैं और आज पटना में मौजूद नहीं हैं।
