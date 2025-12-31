महुआ बाग नहीं, इस आलीशान बंगले में शिफ्ट हो सकता है लालू परिवार… खरमास के बाद होगा ‘गृह प्रवेश’

राजद सुप्रीमो लालू यादव के नए ठिकाने को लेकर चल रहा सस्पेंस अब काफी हद तक साफ होता नजर आ रहा है। बीते कई हफ्तों से यह सवाल चर्चा में है कि राबड़ी आवास खाली होने के बाद लालू परिवार आखिर कहां शिफ्ट होगा। अब जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक लालू यादव और उनका परिवार महुआ बाग नहीं, बल्कि पटना के वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे कौटिल्य नगर में बन रहे एक भव्य और आधुनिक बंगले में खरमास के बाद शिफ्ट हो सकते हैं।