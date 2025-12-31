महुआ बाग नहीं, इस आलीशान बंगले में शिफ्ट हो सकता है लालू परिवार… खरमास के बाद होगा ‘गृह प्रवेश’

कौटिल्य नगर में बन रहा लालू यादव का घर
राजद सुप्रीमो लालू यादव के नए ठिकाने को लेकर चल रहा सस्पेंस अब काफी हद तक साफ होता नजर आ रहा है। बीते कई हफ्तों से यह सवाल चर्चा में है कि राबड़ी आवास खाली होने के बाद लालू परिवार आखिर कहां शिफ्ट होगा। अब जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक लालू यादव और उनका परिवार महुआ बाग नहीं, बल्कि पटना के वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे कौटिल्य नगर में बन रहे एक भव्य और आधुनिक बंगले में खरमास के बाद शिफ्ट हो सकते हैं।
वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे लालू यादव का नया निजी आवास तेजी से तैयार किया जा रहा है। निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि खरमास समाप्त होते ही परिवार का ‘गृह प्रवेश’ कराया जा सके। बताया जा रहा है कि फिलहाल इसे अंतरिम आवास के तौर पर उपयोग में लाया जाएगा, जब तक कि महुआ बाग में बन रहा दूसरा बंगला पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता।
इस नए आवास के अंदर करीब दो दर्जन मजदूर लगातार काम में जुटे हुए हैं। बंगला आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें पांच बेडरूम और दो बड़े हॉल बनाए जा रहे हैं। घर के बाहर एक बड़ा गार्डन एरिया भी विकसित किया जा रहा है, जहां इन दिनों पेंटिंग, फिनिशिंग और लैंडस्केपिंग का काम जोर-शोर से चल रहा है। बाहरी स्ट्रक्चर लगभग तैयार है, जबकि अंदर इंटीरियर का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यहां की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है।
सूत्र बताते हैं कि दानापुर के महुआ बाग इलाके में लालू परिवार का एक और निजी आवास भी निर्माणाधीन है। हालांकि, उसके पूरी तरह तैयार होने में अभी एक साल या उससे अधिक का समय लग सकता है। ऐसे में महुआ बाग के बंगले के तैयार होने तक वेटनरी कॉलेज के पीछे बन रहा यह आवास लालू परिवार का अस्थायी ठिकाना बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इसी नए आवास के पीछे लालू यादव के साले सुभाष यादव का मकान भी स्थित है।
करीब 20 साल बाद लालू परिवार को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी आवास, जिसे आम तौर पर राबड़ी आवास कहा जाता है, खाली करने का नोटिस मिला है। 25 नवंबर को बिहार भवन निर्माण विभाग ने यह नोटिस जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के लिए पटना सेंट्रल पुल स्थित आवास संख्या 39, हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है।
25 दिसंबर की रात राबड़ी आवास से सामान की शिफ्टिंग की तस्वीरें भी सामने आई थीं। उस रात 4 से 5 छोटी गाड़ियां 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पहुंचीं, जिनमें से पौधे और गार्डन से जुड़ा अन्य सामान निकालकर गोला रोड स्थित गौशाला भेजा गया। यह शिफ्टिंग उस वक्त हुई, जब लालू यादव या उनके परिवार कोई भी सदस्य पटना में मौजूद नहीं था।
