तेज प्रताप यादव की अचानक बिगड़ी तबीयत! पेट में तेज दर्द के बाद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती

तेज प्रताप यादव को बुधवार सुबह पेट में तेज दर्द हुआ। इसके बाद वह इलाज के लिए खुद कंकड़बाग स्थित मेडिवर्सल अस्पताल गए। वह सुबह करीब 11 बजे अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में मेडिकल देखरेख में रखा गया। दिलचस्प बात यह है कि पिछली रात, मंगलवार को भी तेज प्रताप यादव मेडिवर्सल अस्पताल गए थे, हालांकि उस समय वह किसी मरीज से मिलने गए थे, न कि खुद इलाज कराने।