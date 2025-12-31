तेज प्रताप यादव की अचानक बिगड़ी तबीयत! पेट में तेज दर्द के बाद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती

जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव (Photo-IANS)
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव बुधवार सुबह अचानक बीमार पड़ गए और उन्हें पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। अब उनकी तबीयत ठीक है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
तेज प्रताप यादव को बुधवार सुबह पेट में तेज दर्द हुआ। इसके बाद वह इलाज के लिए खुद कंकड़बाग स्थित मेडिवर्सल अस्पताल गए। वह सुबह करीब 11 बजे अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में मेडिकल देखरेख में रखा गया। दिलचस्प बात यह है कि पिछली रात, मंगलवार को भी तेज प्रताप यादव मेडिवर्सल अस्पताल गए थे, हालांकि उस समय वह किसी मरीज से मिलने गए थे, न कि खुद इलाज कराने।
अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, तेज प्रताप यादव की लगभग दो घंटे तक विस्तृत जांच की गई। वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मराची रंजन ने उनका प्राथमिक चेकअप किया, जबकि पेट से संबंधित अल्ट्रासाउंड जांच डॉ. पीयूष द्वारा की गई। डॉक्टरों ने आवश्यक टेस्ट के बाद राहत की बात कही है। सभी रिपोर्ट सामान्य पाई गई हैं और फिलहाल किसी गंभीर समस्या के संकेत नहीं मिले हैं।
जांच के बाद डॉक्टरों ने तेज प्रताप यादव को कुछ जरूरी दवाएं दी हैं और साथ ही खानपान में परहेज रखने की सलाह भी दी है। पेट दर्द की स्थिति अब नियंत्रण में है और घबराने जैसी कोई बात नहीं है। फिलहाल उन्हें नियमित दवा लेने और आराम करने की सलाह दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग