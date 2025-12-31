सांसद अरुण भारती ‘लापता’! चिराग पासवान के जीजा के खिलाफ जमुई में लगे पोस्टर

स्थानीय लोगों ने इन पोस्टरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं, जो देखते ही देखते वायरल हो गईं। पोस्टरों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई, जिसमें लोग दावा कर रहे कि लोजपा (रा.) के सांसद लंबे समय से अपने इलाके से गायब हैं, जिससे लोगों की शिकायतें हल नहीं हो पा रही हैं। सिमुलतला ट्रेन हादसे के बाद सांसद की गैरमौजूदगी को लेकर लोगों में खास गुस्सा है। माना जा रहा है कि इसी गुस्से और निराशा के चलते कुछ अनजान लोगों ने शहर में 'अरुण भारती लापता' के पोस्टर लगाए हैं।