हेमंत सोरेन से कुछ सीखिए नीतीश कुमार जी… झारखंड के मंत्री ने बिहार के CM को दिया सुझाव, जानिए क्या लिखा

इरफान अंसारी ने झारखंड की संस्कृति और पहचान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वभाव की खुलकर सराहना की। उन्होंने लिखा कि झारखंड की संस्कृति, संस्कार और पहचान सदा से मानवता, समानता और आपसी सम्मान की प्रतीक रही है। खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड के मुख्यमंत्री का आचरण, सरलता और आम जनता से जुड़ने का तरीका यह सिखाता है कि पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, इंसानियत उससे ऊपर होती है। अंसारी के मुताबिक, हेमंत सोरेन के व्यवहार में न अहंकार है, न सत्ता का दंभ बल्कि ऐसा अपनापन है कि लोग खुद ही सम्मान और विश्वास के साथ उनसे जुड़ जाते हैं।