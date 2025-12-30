बिहार में ‘भूत’ बनकर घूम रहा रिटायर्ड फौजी! 11 साल पहले कागजों में घोषित किया गया मृत, अब जिंदा होने का सबूत लेकर DM के पास पहुंचे

जब उन्हें कोई समाधान नहीं मिला, तो अरुण ठाकुर समस्तीपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और न्याय की गुहार लगाते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रोशन कुशवाहा को एक लिखित आवेदन दिया। आवेदन में अरुण ठाकुर ने कहा कि अगर सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें आधिकारिक तौर पर मरा हुआ घोषित किया जाता है, तो उनकी जमीन और अधिकार पूरी तरह से छीन लिए जाएंगे। डीएम ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे जारी किया गया, इसमें कौन-कौन शामिल थे और किस स्तर पर जमीन के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई, इसकी विस्तृत जांच करें।