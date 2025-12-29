अब नहीं बचेंगे जमीन हड़पने वाले! बिहार के हर जिले में बन रही भू-माफिया की लिस्ट, एक्शन की तैयारी में डिप्टी सीएम

Bihar Bhumi: बिहार में जमीन हड़पने वाले माफियाओं के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हो गई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि खनन और शराब माफिया की तर्ज पर अब हर जिले में भू-माफिया की सूची तैयार की जा रही है। इस सूची के आधार पर फर्जी कागजात के सहारे जमीन कब्जाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।