पटना

भ्रष्ट अधिकारियों का श्मशान तक पीछा करूंगा! पूर्णिया में भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, DM-SP से बोले- तमाशा बना दिया है

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, "जो अधिकारी ठीक से काम करेंगे, सरकार उनका पूरा समर्थन करेगी। लेकिन भ्रष्टाचार या लापरवाही हुई तो कठोर कदम उठाए जाएंगे।"

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 26, 2025

बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा। फोटो- सोशल साइट

बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, "भ्रष्ट अधिकारियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। भ्रष्ट अधिकारी का श्मशान तक पीछा किया जाएगा।" पूर्णिया में जनता दरबार के बाद उन्होंने अधिकारियों को चेताया, "आप सुन लें, ट्रांसफर हो जाएं, रिटायर हो जाएं या कहीं और चले जाएं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। गड़बड़ी की तो कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ी तो श्मशान तक पीछा करूंगा।"

फर्जी वंशावली पर भड़के डिप्टी सीएम

पूर्णिया में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तभी फर्जी वंशावली बनाकर जमीन दलालों को बेचने का मामला सामने आया। इससे वे भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, "किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।" सिन्हा ने कहा, "इस कार्यक्रम का मकसद आम लोगों की समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचाना और मौके पर समाधान करना है। अधिकारी सही काम करेंगे तो सरकार समर्थन करेगी, लेकिन भ्रष्टाचार या लापरवाही हुई तो कठोर कदम उठाए जाएंगे।"

डीएम-एसपी पर भी भड़के

एक फरियादी ने बताया, "माता-पिता की जमीन पर घर बनवा रहा था। 15 दिन बाद पुलिस ने काम रुकवा दिया, कहा काम शुरू हुआ तो जेल भेज देंगे। कुछ लोगों ने पुलिस से मिलकर विवादित जमीन बता काम रुकवाया है। 35 साल से पिता खेती कर रहे थे। विभाग का नोटिस देख पिता मर गए।" इसके बाद डिप्टी CM ने CO को बुलाया और जल्दी हल निकलवाने को कहा।

सही से काम करें अधिकारी

डिप्टी सीएम ने जनता दरबार में एक विधवा महिला की बात सुनकर डीएम और एसपी से कहा, "आपने पूर्णिया को तमाशा बना दिया है।" उन्होंने निर्देश दिया, "आप दोनों तुरंत इस मामले को देखिए, महिला को परेशानी नहीं होनी चाहिए।" महिला से कहा, "एसपी-डीएम का नंबर लीजिए, अगर काम नहीं करते तो मुझे कॉल कर बताइएगा।"

पटना
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

