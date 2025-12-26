भ्रष्ट अधिकारियों का श्मशान तक पीछा करूंगा! पूर्णिया में भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, DM-SP से बोले- तमाशा बना दिया है

पूर्णिया में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तभी फर्जी वंशावली बनाकर जमीन दलालों को बेचने का मामला सामने आया। इससे वे भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, "किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।" सिन्हा ने कहा, "इस कार्यक्रम का मकसद आम लोगों की समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचाना और मौके पर समाधान करना है। अधिकारी सही काम करेंगे तो सरकार समर्थन करेगी, लेकिन भ्रष्टाचार या लापरवाही हुई तो कठोर कदम उठाए जाएंगे।"