Vanshavali Certificate: गांवों में सरपंच तो अब शहरों में CO जारी करेंगे वंशावली, जमीन और कानूनी कामों में आएगी तेजी

ग्रामीण इलाकों में सरपंच वंशावली जारी करते हैं, शहरी इलाकों में व्यवस्था नहीं थी। इसको लेकर राजस्व और नगर विकास विभाग ने मिलकर इस विसंगति को दूर करते हुए यह फैसला लिया। अब शहरी इलाकों में अंचलाधिकारी वंशावली जारी करेंगे। महाधिवक्ता और विधि विभाग ने भी इसपर अपनी सहमति दे दी है। राजस्व विभाग ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है।