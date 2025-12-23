31 दिसंबर तक न छुट्टी, न आराम! बिहार के राजस्व कर्मियों को सुबह 9 से रात 9 बजे तक करना होगा काम

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह फैसला बड़ी संख्या में लंबित आवेदनों की शिकायतें मिलने के बाद लिया। अधिकारियों को 31 दिसंबर तक परिमार्जन, दाखिल खारिज और राजस्व महाअभियान के सभी लंबित आवेदनों का निराकरण करने को कहा गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निर्देश में कहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक की पहले से स्वीकृत छुट्टी भी तत्काल प्रभाव से अस्वीकृत मानी जाएगी। रद्द छुट्टियां आकस्मिक अवकाश (सीएल) और अर्जित अवकाश (इएल) के लिए हैं।