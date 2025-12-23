ओवैसी बनेंगे गेम चेंजर! राज्यसभा की 5वीं सीट पर फंसा पेंच, क्या महागठबंधन की नैया पार लगाएगी AIMIM?

राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हुआ तो एक सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों का वोट चाहिए। एनडीए के 202 विधायकों की वजह से चार सीट पर उसकी जीत पक्की है। विपक्षी महागठबंधन की नजर पांचवी सीट पर है, इसके लिए AIMIM की मदद चाहिए। AIMIM के 5 और बसपा के 1 विधायक का समर्थन मिले तो महागठबंधन का प्रत्याशी राज्यसभा पहुंच सकता है।AIMIM ने मतदान का बहिष्कार किया तो 39 विधायकों के वोट से एक सीट एनडीए के पक्ष में जाएगी, तब एनडीए के पांचों उम्मीदवार जीत सकते हैं।