23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

ओवैसी बनेंगे गेम चेंजर! राज्यसभा की 5वीं सीट पर फंसा पेंच, क्या महागठबंधन की नैया पार लगाएगी AIMIM?

Rajya Sabha Elections 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए में खींचतान शुरू हो गई है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 23, 2025

Asaduddin Owaisi

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Photo-IANS)

Rajya Sabha Elections: राज्यसभा की पांच सीटों पर अप्रैल 2026 में चुनाव है। एनडीए को पांच में चार सीटें मिलने की संभावना है। 2020 में एनडीए के पास तीन, आरजेडी के पास दो सीटें थीं। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रदर्शन के बाद स्थिति बदल गई। इस बढ़ी हुई एक सीट पर लोजपा-रा (LJP-R) के चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ने दावा ठोका है। जीतनराम मांझी ने कहा, "सीट नहीं मिली तो एनडीए से अलग हो जाएंगे", इसके बाद से बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है।

एक सीट एनडीए की बढ़ेगी

एनडीए को विधानसभा चुनाव 2025 में मिली जबरदस्त सफलता के बाद पांच में से चार सीटों पर एनडीए की जीत पक्की मानी जा रही है। पांचवी सीट संयुक्त विपक्ष के खाते में जा सकती है, जो एआइएमआइएम के रुख पर निर्भर करेगा (5 विधायक हैं)।

जदयू के हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर, राजद के प्रेमचंद्र गुप्ता, एडी सिंह और रालोमो के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा। जदयू ने साफ किया है कि एनडीए के घटक दल बीजेपी की जिम्मेवारी हैं, जदयू अपनी दोनों सीटें नहीं छोड़ेगा।

बीजेपी के दो सीट पर कई दावेदार

2026 में राज्यसभा की पांच सीटों पर चुनाव है, चार एनडीए के खाते में जाना तय है। बीजेपी कोटे की दो सीटों पर कई दावेदार हैं। नितिन नवीन अभी विधायक हैं, बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उनकी दावेदारी स्वभाविक हैं। उपेंद्र कुशवाहा (रालोमो) भी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं हैं, बीजेपी ने उन्हें 2024 में राज्यसभा भेजा था। लोजपा (आर) और जीतनराम मांझी भी इस सीट पर अपना दावा ठोंक रहे। 2026 के राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी जोड़-तोड़ शुरू हो गई है।

विपक्ष के लिए भी अवसर

राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हुआ तो एक सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों का वोट चाहिए। एनडीए के 202 विधायकों की वजह से चार सीट पर उसकी जीत पक्की है। विपक्षी महागठबंधन की नजर पांचवी सीट पर है, इसके लिए AIMIM की मदद चाहिए। AIMIM के 5 और बसपा के 1 विधायक का समर्थन मिले तो महागठबंधन का प्रत्याशी राज्यसभा पहुंच सकता है।AIMIM ने मतदान का बहिष्कार किया तो 39 विधायकों के वोट से एक सीट एनडीए के पक्ष में जाएगी, तब एनडीए के पांचों उम्मीदवार जीत सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Bengal Chunav: बंगाल चुनाव से पहले BJP का मास्टर स्ट्रोक! नितिन नबीन के जरिए ‘भद्रलोक’ को साधने की रणनीति
पटना
BJP National President

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

23 Dec 2025 01:27 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ओवैसी बनेंगे गेम चेंजर! राज्यसभा की 5वीं सीट पर फंसा पेंच, क्या महागठबंधन की नैया पार लगाएगी AIMIM?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.