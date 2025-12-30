बिहार में ठंड का टॉर्चर! 29 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, नए साल पर बारिश की चेतावनी, जानें 3 जनवरी तक का हाल

मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि नए साल में 2 और 3 जनवरी के बीच कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है तो तापमान में भले ही हल्की बढ़ोतरी दर्ज हो, लेकिन नमी के कारण ठंड का असर और बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश के बाद ठिठुरन ज्यादा महसूस होगी। हालांकि अगले चार दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी का अनुमान है, लेकिन कोहरे और शीतलहर के कारण लोगों को खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिन और रात दोनों समय ठंड बनी रहेगी।