30 दिसंबर 2025

मंगलवार

पटना

बिहार में ठंड का टॉर्चर! 29 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, नए साल पर बारिश की चेतावनी, जानें 3 जनवरी तक का हाल

Bihar Weather: बिहार में इस साल का अंत और नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ होगी। पछुआ हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने राज्य के 29 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 30, 2025

Dense Fog and Cold Wave Grip (फोटो सोर्स : Patrika)

Dense Fog and Cold Wave Grip (फोटो सोर्स : Patrika)

Bihar Weather: बिहार में कड़ाके की ठंड ने पूरे राज्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दिसंबर के आखिरी दिनों के साथ-साथ नए साल की शुरुआत भी लोगों को ठिठुरन और कोहरे के बीच ही करनी पड़ेगी। मौसम विभाग ने राज्य के 29 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी का कहना है कि 3 जनवरी तक मौसम का मिजाज बदला-बदला रहेगा और ठंड से फिलहाल राहत मिलने की संभावना बेहद कम है।

कोहरे की चादर में लिपटा बिहार

राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह से लेकर देर रात तक घना कोहरा छाया हुआ है। कई जिलों में विजिबिलिटी इतनी कम हो रही है कि सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। पटना, नालंदा, सिवान, गोपालगंज, छपरा और जहानाबाद जैसे जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, कुछ इलाकों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

उत्तर बिहार में ‘कोल्ड डे’ का असर

उत्तर बिहार के पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी और आसपास के इलाकों में कोल्ड डे जैसी स्थिति लगातार बनी हुई है। यहां दिन में भी धूप नहीं निकल पा रही है, जिससे लोगों को पूरे दिन ठंड का अहसास हो रहा है। ठंडी हवाओं और नमी के कारण तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन जिलों में शीतलहर का प्रकोप आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है।

दक्षिण और मध्य बिहार भी प्रभावित

दक्षिण-पश्चिमी बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों में भी घने कोहरे की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। मध्य बिहार के कई जिलों में सुबह-शाम कोहरा छाए रहने से दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है।

सीमांचल में और गिरेगा तापमान

सीमांचल के पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिलों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई गई है। इससे इन इलाकों में ठंड और ज्यादा तीखी हो जाएगी। रात और सुबह के समय कंपकंपी बढ़ने के आसार हैं।

नए साल पर बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि नए साल में 2 और 3 जनवरी के बीच कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है तो तापमान में भले ही हल्की बढ़ोतरी दर्ज हो, लेकिन नमी के कारण ठंड का असर और बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश के बाद ठिठुरन ज्यादा महसूस होगी। हालांकि अगले चार दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी का अनुमान है, लेकिन कोहरे और शीतलहर के कारण लोगों को खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिन और रात दोनों समय ठंड बनी रहेगी।

