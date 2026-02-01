BPSC TRE 4 डेट्स घोषित: एग्जाम सितंबर में, रिजल्ट नवंबर में होगा जारी

राज्य सरकार की ओर से पिछले सप्ताह ही बीपीएससी को सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों की अधियाचना भेजी गई थी। इसके बाद आयोग की ओर से मंगलवार को इसको लेकर तारीखों का एलान कर दिया गया। इसके अनुसार टीआरई-4 परीक्षा का आयोजन 22 सितंबर से 27 सितंबर 2026 के बीच होगी। जबकि रिजल्ट किस दिन आयेगा इसकी तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कहा गया है कि नवंबर 2026 में परिणाम जारी कर दिया जाएगा।