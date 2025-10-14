Patrika LogoSwitch to English

किशनगंज

तबीयत बिगड़ने के बाद दुर्घटना में छूटी ‘जीवन साथी’, रुला देगी राजस्थान के इस सड़क हादसे की दर्दनाक कहानी

इस सड़क दुर्घटना में विट्ठलदास का उनकी पत्नी से साथ छूट गया। हादसे में काल का ग्रास बनी दिनेश देवी आंगनबाड़ी में बतौर कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थीं।

less than 1 minute read

किशनगंज

image

Akshita Deora

Oct 14, 2025

मृतका की फाइल फोटो: पत्रिका

Rajasthan Road Accident: एम्बुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से किशनगढ़ के पुराना शहर धाभाई मोहल्ला निवासी विट्ठलदास वैष्णव खुद गंभीर रूप से घायल हुए है। इनकी जयपुर में बाईपास होनी थी और इसी के चलते निजी हॉस्पिटल से उन्हें रेफर किया गया।

विट्ठलदास पेशे से चालक हैं और वह सवारी ऑटो चलाने का काम करते हैं। इससे पहले उन्होंने मार्बल सिटी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चालक के रूप में भी काम किया। विट्ठलदास के परिवार में इनकी पत्नी दिनेश देवी, पुत्र अमित कुमार समेत तीन पुत्रियां टीना, रानू और अमिता हैं।

अगले वर्ष मई में होनी थीं सेवानिवृत्त

इन तीनों पुत्रियों की शादी हो चुकी है एवं पुत्र अमित कुमार की इसी वर्ष गत 1 मार्च को ही शादी हुई है। वह सिटी रोड पर पशु चिकित्सालय में लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर एएचडी की पोस्ट पर कार्यरत हैं। इस सड़क दुर्घटना में विट्ठलदास का उनकी पत्नी से साथ छूट गया। हादसे में काल का ग्रास बनी दिनेश देवी आंगनबाड़ी में बतौर कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थीं। वह अगले वर्ष मई माह में सेवानिवृत्त होने वाली थीं।

इकलौता पुत्र था विरम

हादसे में मृत विरम सिंह पुराना शहर धाभाई मोहल्ला निवासी गोविंद सिंह सोलंकी का इकलौता पुत्र था। वह स्थानीय बाजार में स्वर्णकार के यहां नगीना सैटिंग और छिलाई का कार्य करता था। उसके एक सात साल का पुत्र है। विरम का ससुराल अजमेर में है।

Updated on:

Published on:

