तबीयत बिगड़ने के बाद दुर्घटना में छूटी ‘जीवन साथी’, रुला देगी राजस्थान के इस सड़क हादसे की दर्दनाक कहानी

मृतका की फाइल फोटो: पत्रिका
Rajasthan Road Accident: एम्बुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से किशनगढ़ के पुराना शहर धाभाई मोहल्ला निवासी विट्ठलदास वैष्णव खुद गंभीर रूप से घायल हुए है। इनकी जयपुर में बाईपास होनी थी और इसी के चलते निजी हॉस्पिटल से उन्हें रेफर किया गया।
विट्ठलदास पेशे से चालक हैं और वह सवारी ऑटो चलाने का काम करते हैं। इससे पहले उन्होंने मार्बल सिटी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चालक के रूप में भी काम किया। विट्ठलदास के परिवार में इनकी पत्नी दिनेश देवी, पुत्र अमित कुमार समेत तीन पुत्रियां टीना, रानू और अमिता हैं।
इन तीनों पुत्रियों की शादी हो चुकी है एवं पुत्र अमित कुमार की इसी वर्ष गत 1 मार्च को ही शादी हुई है। वह सिटी रोड पर पशु चिकित्सालय में लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर एएचडी की पोस्ट पर कार्यरत हैं। इस सड़क दुर्घटना में विट्ठलदास का उनकी पत्नी से साथ छूट गया। हादसे में काल का ग्रास बनी दिनेश देवी आंगनबाड़ी में बतौर कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थीं। वह अगले वर्ष मई माह में सेवानिवृत्त होने वाली थीं।
हादसे में मृत विरम सिंह पुराना शहर धाभाई मोहल्ला निवासी गोविंद सिंह सोलंकी का इकलौता पुत्र था। वह स्थानीय बाजार में स्वर्णकार के यहां नगीना सैटिंग और छिलाई का कार्य करता था। उसके एक सात साल का पुत्र है। विरम का ससुराल अजमेर में है।
