Sikar: यूट्यूबर मां के लिव-इन पार्टनर ने किया अंतिम संस्कार, एक ही चिता पर 5 शवों को दी मुखाग्नि, पीहर-ससुराल पक्ष वाले नहीं हुए शामिल

Sikar Family Mass Suicide Case Update: शायद यहीं नियति थी किरण उर्फ पिंकी की ! जीवन में दो परिवार मिले… और दो साथी ! … लेकिन आखिरी वक्त में कोई साथ न था ! अरिरूद्ध रेजीडेंसी में 11 दिन पहले अपने चार बच्चों सहित जान देने वाली किरण को लेने न मायरे से कोई आया और न ससुराल पक्ष से किसी ने संभाला। जिस लिव इन पार्टनर से सालभर से अनबन रही, उसी ने रविवार देर शाम आखिरी रस्मों का निर्वाह किया। पार्टनर शैलेष के परिवार वाले भी आए।