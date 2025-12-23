खाटूश्यामजी से बड़ी खबर, आज शाम 5 बजे खुलेंगे पट, फिर होंगे बाबा के दर्शन, 19 घंटे इसलिए किया था दरबार बंद

खाटूश्यामजी मंदिर। फाइल फोटो- पत्रिका
खाटूश्यामजी में स्थित बाबा श्याम का पावन दरबार सोमवार रात 9:30 बजे बंद कर दिया गया। 19 घंटे के लिए पट बंद किए गए है। जो आज शाम 5 बजे फिर से खुलेंगे। मंदिर प्रबंधन द्वारा यह निर्णय बाबा श्याम की विशेष सेवा-पूजा एवं तिलक श्रृंगार के आयोजन के कारण लिया गया है। इस दौरान मंदिर के कपाट आम भक्तों के दर्शन के लिए पूर्ण रूप से बंद है।
श्री श्याम मंदिर कमेटी ने पहले ही इस संबंध में विशेष सूचना जारी कर दी है, ताकि दूर-दराज से आने वाले श्याम भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। कमेटी की ओर से कहा गया है कि विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के चलते यह अस्थायी व्यवस्था की गई है, जो पूरी तरह बाबा श्याम की परंपरागत सेवा और श्रृंगार विधि के अनुरूप है।
मंदिर कमेटी के अनुसार आज शाम 5 बजे पुनः मंदिर के कपाट आम दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु सामान्य रूप से बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। कपाट खुलते ही बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और दर्शन व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक तैयारियां की हैं।
श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह विशेष सेवा पूजा हर वर्ष निर्धारित धार्मिक परंपराओं के अनुसार की जाती है। इस दौरान मंदिर परिसर में केवल अधिकृत सेवकों और पुजारियों को ही प्रवेश की अनुमति रहती है। उन्होंने कहा कि यह समय बाबा श्याम की विशेष आराधना और तिलक श्रृंगार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आम दर्शन को अस्थायी रूप से बंद रखना आवश्यक होता है।
कमेटी ने श्याम भक्तों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि के उपरांत ही दर्शन के लिए मंदिर पधारें और मंदिर प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। साथ ही, श्रद्धालुओं से यह भी आग्रह किया गया है कि वे सोशल मीडिया या अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल मंदिर कमेटी द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें।
बता दें कि खाटूश्यामजी मंदिर देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। विशेष पूजा और श्रृंगार के बाद जब मंदिर के कपाट खुलेंगे, तब बाबा श्याम अपने भक्तों को दिव्य और अलौकिक रूप में दर्शन देंगे।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग