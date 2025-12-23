खाटूश्यामजी से बड़ी खबर, आज शाम 5 बजे खुलेंगे पट, फिर होंगे बाबा के दर्शन, 19 घंटे इसलिए किया था दरबार बंद

श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह विशेष सेवा पूजा हर वर्ष निर्धारित धार्मिक परंपराओं के अनुसार की जाती है। इस दौरान मंदिर परिसर में केवल अधिकृत सेवकों और पुजारियों को ही प्रवेश की अनुमति रहती है। उन्होंने कहा कि यह समय बाबा श्याम की विशेष आराधना और तिलक श्रृंगार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आम दर्शन को अस्थायी रूप से बंद रखना आवश्यक होता है।