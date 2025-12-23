सीकर में डूंगा की नांगल रास्ता विवाद, प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप, विधायक सुरेश मोदी धरने पर बैठे

पाटन थाने के बाहर समर्थकों के साथ धरने पर बैठे विधायक सुरेश मोदी। फोटो- पत्रिका
पाटन। डूंगा की नांगल गांव में रास्ता खुलवाने के मामले को लेकर मंगलवार शाम नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। विधायक अपने समर्थकों के साथ पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की।
मामले के अनुसार डूंगा की नांगल क्षेत्र में बागवाला, दासाला, भोपा की ढाणी, बणी की ढाणी सहित अन्य ढाणियों को जोड़ने वाला कटानी रास्ता कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर बंद कर दिया गया था। रास्ता खुलवाने के लिए ग्रामीणों ने उपखंड न्यायालय में वाद दायर किया था। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रास्ता खुलवाया। बताया गया कि यह रास्ता संयुक्त खातेदारी भूमि से होकर गुजरता है।
इसको लेकर खातेदार दो गुटों में बंट गए। अधिकांश खातेदार रास्ता खुलवाने के पक्ष में थे, जबकि कुछ खातेदारों ने इसका विरोध किया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन ने समझाइश की। वहीं पुलिस ने शांति भंग की आशंका में कुछ युवकों को गिरफ्तार किया।
मंगलवार को विधायक सुरेश मोदी ने प्रशासन और पुलिस पर दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं करने तथा मुकदमा दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। विधायक ने खातेदारी भूमि से निकाले गए रास्ते को बंद करने की मांग की और समर्थकों के साथ थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे बाद तहसीलदार सुभाषचंद्र और थानाधिकारी रमेश मीणा धरनास्थल पर पहुंचे और विधायक से वार्ता की।
अधिकारियों ने नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पर विधायक ने स्पष्ट किया कि जब तक रास्ता बंद नहीं किया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। उधर, तहसीलदार सुभाषचंद्र ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर बंद पड़े कटानी रास्ते को खुलवाया गया है। संयुक्त खातेदारी को लेकर खातेदारों के बीच आपसी विवाद है, जिसमें प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
