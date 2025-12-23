सीकर में डूंगा की नांगल रास्ता विवाद, प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप, विधायक सुरेश मोदी धरने पर बैठे

अधिकारियों ने नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पर विधायक ने स्पष्ट किया कि जब तक रास्ता बंद नहीं किया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। उधर, तहसीलदार सुभाषचंद्र ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर बंद पड़े कटानी रास्ते को खुलवाया गया है। संयुक्त खातेदारी को लेकर खातेदारों के बीच आपसी विवाद है, जिसमें प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।