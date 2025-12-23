Sikar: फतेहपुर में तेज रफ्तार एंबुलेंस की स्कूल बस से भिड़ंत, एंबुलेंस चालक की मौत

जानकारी के अनुसार फतेहपुर कस्बे के ठेढी सांझसर गांव के बीच छाए घने कोहरे के कारण तेज रफ्तार से दौड़ रही एंबुलेंस सामने से आ रही स्कूल बस से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस के परखर्चे उड़ गए। तेज धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण घटना स्थल की तरफ दौड़े और एंबुलेंस में फंसे चालक को कड़ी मशक्कत कर बाहर निकाला।