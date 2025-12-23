23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

सीकर

Sikar: फतेहपुर में तेज रफ्तार एंबुलेंस की स्कूल बस से भिड़ंत, एंबुलेंस चालक की मौत

सीकर। जिले के फतेहपुर कस्बे में सुबह घने कोहरे के चलते सड़क हादसे से हड़कंप मच गया। स्कूल बस की एंबुलेंस से हुई भिड़ंत में एंबुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसकी अस्पताल में मौत हो गई।

सीकर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 23, 2025

फतेहपुर में सड़क हादसे में एंबुलेंस के परखच्चे उड़े, पत्रिका फोटो

सीकर। जिले के फतेहपुर कस्बे में सुबह घने कोहरे के चलते सड़क हादसे से हड़कंप मच गया। स्कूल बस की एंबुलेंस से हुई भिड़ंत में एंबुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि स्कूल बस से हुई भिड़ंत में एंबुलेंस के परखच्चे उड़ गए।

कोहरा बना हादसे का कारण

जानकारी के अनुसार फतेहपुर कस्बे के ठेढी सांझसर गांव के बीच छाए घने कोहरे के कारण तेज रफ्तार से दौड़ रही एंबुलेंस सामने से आ रही स्कूल बस से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस के परखर्चे उड़ गए। तेज धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण घटना स्थल की तरफ दौड़े और एंबुलेंस में फंसे चालक को कड़ी मशक्कत कर बाहर निकाला।

एंबुलेंस चालक की हालत गंभीर होने पर उसे निजी वाहन से कस्बे के राजकीय धानुका उप जिला अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में पहुंचाया। जहां उपचार के दौरान एंबुलेंस चालक ने दम तोड़ दिया। मृतक की शिनाख्त रामू माली पुत्र हरिकेश माली उम्र 25 वामनपुरा साईं जिला करौली के रूप मे हुई। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी है।

स्कूल बस में सवार सभी सुरक्षित

पुलिस के अनुसार स्कूल बस की रफ्तार धीमी थी लेकिन एंबुलेंस तेज गति से होने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और कोहरे के कारण बस दिखाई नहीं देने पर भिड़ंत हो गई। बस में सवार छात्र और बस चालक सुरक्षित बताए गए हैं।

हाईवे पर वाहनों की धीमी रखें रफ्तार

पुलिस ने कोहरे के चलते हाईवे पर संभावित हादसों की रोकथाम के लिए आमजन से वाहनों की रफ्तार धीमी रखने और हेडलाइट और पार्किंग लाइट का उपयोग करने की अपील की है। सुरक्षित सफर के लिए कोहरे में अन्य वाहनों से उचित दूरी बनाकर रखने और बेहद जरूरी होने पर ही कोहरे के दौरान वाहन संचालन करने की भी अपील की गई है।

Published on:

23 Dec 2025 01:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: फतेहपुर में तेज रफ्तार एंबुलेंस की स्कूल बस से भिड़ंत, एंबुलेंस चालक की मौत

सीकर

राजस्थान न्यूज़

