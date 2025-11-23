बिहार में बिछेगा उद्योगों का जाल, विदेशों से भी आएंगे निवेशक… किशनगंज में उद्योग मंत्री का बड़ा ऐलान

बिहार में सीएम नीतीश कुमार की नई कैबिनेट के गठन के साथ ही राज्य की औद्योगिक तस्वीर बदलने की तैयारी तेज हो गई है। उद्योग विभाग की कमान संभालते ही डॉ. दिलीप जायसवाल एक्शन मोड में आ गए हैं। वो रविवार को अपने क्षेत्र किशनगंज पहुंचे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं, उद्योगपतियों और व्यापारी वर्ग ने जेसीबी से फूलों की बारिश कर उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस मौके पर बिहार के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को लेकर अपने विजन के बारे में विस्तार से बताया।