Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

किशनगंज

बिहार में बिछेगा उद्योगों का जाल, विदेशों से भी आएंगे निवेशक… किशनगंज में उद्योग मंत्री का बड़ा ऐलान

किशनगंज के अपने दौरे के दौरान, बिहार के नए उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के अपने विजन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उनका पहला लक्ष्य बिहार को इंडस्ट्रियल मैप पर लाना है और चीन समेत कई देशों से इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने की कोशिशें चल रही हैं।

2 min read
Google source verification

किशनगंज

image

Anand Shekhar

Nov 23, 2025

Dilip Jaiswal

दिलीप जायसवाल। फोटो- बिहार बीजेपी सोशल साइट

बिहार में सीएम नीतीश कुमार की नई कैबिनेट के गठन के साथ ही राज्य की औद्योगिक तस्वीर बदलने की तैयारी तेज हो गई है। उद्योग विभाग की कमान संभालते ही डॉ. दिलीप जायसवाल एक्शन मोड में आ गए हैं। वो रविवार को अपने क्षेत्र किशनगंज पहुंचे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं, उद्योगपतियों और व्यापारी वर्ग ने जेसीबी से फूलों की बारिश कर उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस मौके पर बिहार के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को लेकर अपने विजन के बारे में विस्तार से बताया।

बिहार में बिछेगा उद्योगों का जाल

उद्योग मंत्री डॉ. जायसवाल ने कहा कि अब बिहार से मजदूरों का पलायन रुकेगा और राज्य में उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। हर जिले में नए उद्योग खड़े होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नौकरी और रोजगार एनडीए सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, इसलिए उनका फोकस उद्योग को बढ़ावा देने पर रहेगा। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य ऐसा औद्योगिक नेटवर्क बनाना है कि सुई से लेकर जहाज़ तक का प्रोडक्शन बिहार में संभव हो सके।

जल्द लिए जाएंगे बड़े फैसले- दिलीप जायसवाल

मंत्री के मुताबिक बिहार में निवेश लाने के लिए कुछ दिन में पूरा रोडमैप तैयार कर लिया जाएगा। जल्द ही बड़े निवेश, जमीन आवंटन और MSME सेक्टर में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि नौजवान वोकल फॉर लोकल के तहत यहीं पर रोजगार पाएंगे और मजदूरी के लिए किसी युवक को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी।

विदेशों से निवेश लाने की तैयारी

मंत्री ने विदेशी निवेश को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में चीन समेत अन्य देशों के बड़े निवेशक डीलिंग करेंगे और यहां निवेश के लिए आएंगे। मंत्री ने कहा कि तेजी से लैंड अलॉटमेंट, आसान नीति और लॉजिस्टिक्स सुधार हमारे एजेंडे में हैं।

कानून-व्यवस्था पर एक्शन मोड में सरकार

उद्योग मंत्री ने अपनी नई सरकार के इरादे स्पष्ट करते हुए बताया कि जहां उद्योग विभाग रोजगार का जाल बिछाएगा, वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार सख्त है। उन्होंने कहा कि गृह विभाग (जिसका प्रभार उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिला है) आज से ही एक्शन मोड में है। कोई भी अपराधी गलत करना चाहेगा तो कार्रवाई करते हुए स्पीडी ट्रायल कर उसे जेल में डाला जाएगा, यानी अब अपराधियों की खैर नहीं है।

राजनीतिक समन्वय पर बात करते हुए डॉ. दिलीप जायसवाल ने एनडीए कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि पिछले 15 महीने से उनका लक्ष्य फिर एक बार एनडीए सरकार लाना था, जिसमें 38 जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन और घटक दलों के बीच समन्वय से बड़ी सफलता मिली है।

ये भी पढ़ें

औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना में SVU की ताबड़तोड़ छापेमारी, करोड़ों की नाजायज कमाई के आरोप में उत्पाद अधीक्षक पर कार्रवाई
पटना
Vigilance Raid

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

23 Nov 2025 04:23 pm

Hindi News / Bihar / Kishanganj / बिहार में बिछेगा उद्योगों का जाल, विदेशों से भी आएंगे निवेशक… किशनगंज में उद्योग मंत्री का बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

किशनगंज

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: पोस्ट शेयर कर आरजेडी ने चुनाव आयोग पर कसा तंज, कहा- खाली कॉपी में ज्ञानेश ने दे दिए एक ही नंबर

Tejashwi Yadav
पटना

क्या इस राज्य में कांग्रेस बदलने वाली है अपना CM? खरगे से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा बयान

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘लोग सड़क पर उतर जाएंगे’, बिहार चुनाव के ठीक बाद उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों कह दी यह बात?

Upendra Kushwaha
राष्ट्रीय

बिहार : गृह विभाग के बाद विधानसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी की नजर, भाजपा-जदयू में इनके नाम की चर्चा

Bihar News
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.