बिहार में बिछेगा उद्योगों का जाल, विदेशों से भी आएंगे निवेशक… किशनगंज में उद्योग मंत्री का बड़ा ऐलान

दिलीप जायसवाल। फोटो- बिहार बीजेपी सोशल साइट
बिहार में सीएम नीतीश कुमार की नई कैबिनेट के गठन के साथ ही राज्य की औद्योगिक तस्वीर बदलने की तैयारी तेज हो गई है। उद्योग विभाग की कमान संभालते ही डॉ. दिलीप जायसवाल एक्शन मोड में आ गए हैं। वो रविवार को अपने क्षेत्र किशनगंज पहुंचे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं, उद्योगपतियों और व्यापारी वर्ग ने जेसीबी से फूलों की बारिश कर उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस मौके पर बिहार के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को लेकर अपने विजन के बारे में विस्तार से बताया।
उद्योग मंत्री डॉ. जायसवाल ने कहा कि अब बिहार से मजदूरों का पलायन रुकेगा और राज्य में उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। हर जिले में नए उद्योग खड़े होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नौकरी और रोजगार एनडीए सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, इसलिए उनका फोकस उद्योग को बढ़ावा देने पर रहेगा। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य ऐसा औद्योगिक नेटवर्क बनाना है कि सुई से लेकर जहाज़ तक का प्रोडक्शन बिहार में संभव हो सके।
मंत्री के मुताबिक बिहार में निवेश लाने के लिए कुछ दिन में पूरा रोडमैप तैयार कर लिया जाएगा। जल्द ही बड़े निवेश, जमीन आवंटन और MSME सेक्टर में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि नौजवान वोकल फॉर लोकल के तहत यहीं पर रोजगार पाएंगे और मजदूरी के लिए किसी युवक को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी।
मंत्री ने विदेशी निवेश को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में चीन समेत अन्य देशों के बड़े निवेशक डीलिंग करेंगे और यहां निवेश के लिए आएंगे। मंत्री ने कहा कि तेजी से लैंड अलॉटमेंट, आसान नीति और लॉजिस्टिक्स सुधार हमारे एजेंडे में हैं।
उद्योग मंत्री ने अपनी नई सरकार के इरादे स्पष्ट करते हुए बताया कि जहां उद्योग विभाग रोजगार का जाल बिछाएगा, वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार सख्त है। उन्होंने कहा कि गृह विभाग (जिसका प्रभार उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिला है) आज से ही एक्शन मोड में है। कोई भी अपराधी गलत करना चाहेगा तो कार्रवाई करते हुए स्पीडी ट्रायल कर उसे जेल में डाला जाएगा, यानी अब अपराधियों की खैर नहीं है।
राजनीतिक समन्वय पर बात करते हुए डॉ. दिलीप जायसवाल ने एनडीए कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि पिछले 15 महीने से उनका लक्ष्य फिर एक बार एनडीए सरकार लाना था, जिसमें 38 जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन और घटक दलों के बीच समन्वय से बड़ी सफलता मिली है।
