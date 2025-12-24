AIMIM विधायक क्यों कर रहे किशनगंज में आर्मी कैंप का विरोध? CM से लेकर DM तक की शिकायत

विधायक तौसीफ आलम का कहना है कि जिस जमीन पर आर्मी कैंप बनाने का प्रस्ताव है, वह पूरी तरह से उपजाऊ खेती की जमीन है। लगभग 200 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की तैयारी चल रही है, जिस पर अभी खेती हो रही है। उनका दावा है कि अगर यह जमीन सेना को दे दी जाती है, तो इससे सैकड़ों किसानों की रोजी-रोटी सीधे तौर पर प्रभावित होगी और इलाके में भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। उनका दावा है कि कोचाधामन और बहादुरगंज ब्लॉक में इस प्रस्ताव के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और वे खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं।