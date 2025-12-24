24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

किशनगंज

AIMIM विधायक क्यों कर रहे किशनगंज में आर्मी कैंप का विरोध? CM से लेकर DM तक की शिकायत

Kishanganj Army Camp: AIMIM विधायक तौसीफ आलम किशनगंज के सकोर इलाके में 200 एकड़ खेती की जमीन पर प्रस्तावित आर्मी कैंप का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है।

2 min read
Google source verification

किशनगंज

image

Anand Shekhar

Dec 24, 2025

kishanganj army camp

विधायक तौसीफ आलम (फोटो- Tauseef alam facebook)

Kishanganj Army Camp: सीमांचल में प्रस्तावित आर्मी कैंप को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से AIMIM विधायक तौसीफ आलम ने किशनगंज जिले के सकोर इलाके में प्रस्तावित आर्मी कैंप का खुलकर विरोध किया है और इसे दूसरी जगह बनाने की मांग की है। विधायक ने न सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि मुख्यमंत्री स्तर पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

क्यों हो रहा विरोध?

विधायक तौसीफ आलम का कहना है कि जिस जमीन पर आर्मी कैंप बनाने का प्रस्ताव है, वह पूरी तरह से उपजाऊ खेती की जमीन है। लगभग 200 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की तैयारी चल रही है, जिस पर अभी खेती हो रही है। उनका दावा है कि अगर यह जमीन सेना को दे दी जाती है, तो इससे सैकड़ों किसानों की रोजी-रोटी सीधे तौर पर प्रभावित होगी और इलाके में भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। उनका दावा है कि कोचाधामन और बहादुरगंज ब्लॉक में इस प्रस्ताव के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और वे खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं।

तौसीफ आलम ने साफ तौर पर कहा, “हम देश की सुरक्षा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर किसानों को विस्थापित करना किसी भी सूरत में सही नहीं है। अगर किसान खुद भूखे रहेंगे, तो सुरक्षा की नींव मजबूत कैसे हो सकती है?”

DM को ज्ञापन सौंपा

इस संबंध में विधायक ने किशनगंज के जिलाधिकारी से मुलाकात की और एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सकोर, सतभिट्टा और नटुआ पारा गांवों के किसानों की आपत्तियों का जिक्र है और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। तौसीफ आलम ने साफ किया कि अगर प्रशासन किसानों की बात नहीं सुनता है, तो वे लोकतांत्रिक तरीकों से आंदोलन तेज़ करेंगे।

मामला CM तक पहुंचा

इससे पहले, विधायक तौसीफ आलम ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी और उनसे किसी वैकल्पिक जगह पर आर्मी कैंप बनाने का आग्रह किया था ताकि विस्थापन और सामाजिक तनाव से बचा जा सके। विधायक का तर्क है कि अगर घनी आबादी वाले और कृषि क्षेत्रों से दूर किसी जगह का चयन किया जाता है, तो सुरक्षा का मकसद भी पूरा होगा और किसानों को भी कोई नुकसान नहीं होगा।

कांग्रेस ने भी उठाया मुद्दा

यह मुद्दा सिर्फ AIMIM तक ही सीमित नहीं रहा। इससे पहले, किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले पर सरकार का ध्यान खींचा था। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रस्तावित जमीन खेती लायक है और आबादी वाले इलाकों के पास है, इसलिए आर्मी कैंप कहीं और बनाया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें

तेजस्वी यादव हिस्ट्रीशीटर और वांटेड अपराधी के साथ विदेश घूम रहे? JDU ने उठाए सवाल, DGP से की नजर रखने की मांग
पटना
bihar politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

24 Dec 2025 04:22 pm

Published on:

24 Dec 2025 04:21 pm

Hindi News / Bihar / Kishanganj / AIMIM विधायक क्यों कर रहे किशनगंज में आर्मी कैंप का विरोध? CM से लेकर DM तक की शिकायत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

किशनगंज

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.