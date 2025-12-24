तेजस्वी यादव हिस्ट्रीशीटर और वांटेड अपराधी के साथ विदेश घूम रहे? JDU ने उठाए सवाल, DGP से की नजर रखने की मांग

Bihar Politics: बिहार की सियासत में एक बार फिर तीखा घमासान छिड़ गया है। जदयू ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर दावा किया है कि तेजस्वी यादव कथित तौर पर हिस्ट्रीशीटर और इनामी अपराधियों के साथ विदेश भ्रमण पर गए थे। जदयू ने इस पूरे मामले पर पुलिस से कड़ी निगरानी रखने की मांग की है।