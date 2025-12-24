तेजस्वी यादव हिस्ट्रीशीटर और वांटेड अपराधी के साथ विदेश घूम रहे? JDU ने उठाए सवाल, DGP से की नजर रखने की मांग

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार (फोटो X@neerajkumarmlc)
Bihar Politics: बिहार की सियासत में एक बार फिर तीखा घमासान छिड़ गया है। जदयू ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर दावा किया है कि तेजस्वी यादव कथित तौर पर हिस्ट्रीशीटर और इनामी अपराधियों के साथ विदेश भ्रमण पर गए थे। जदयू ने इस पूरे मामले पर पुलिस से कड़ी निगरानी रखने की मांग की है।
JDU प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा DGP को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 5 दिसंबर, 2025 को, जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, तब यह जानकारी सामने आई कि तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर गए हैं। उनके साथ कथित तौर पर हिस्ट्री-शीटर रमीज़ नेमत खान और वांटेड अपराधी देवा गुप्ता भी थे।
JDU के पत्र के अनुसार, रमीज़ नेमत खान उत्तर प्रदेश के बलरामपुर (वर्तमान श्रावस्ती) जिले का रहने वाला है। पत्र में यह भी बताया गया है कि उसके परिवार का बैकग्राउंड विवादों में रहा है। रमीज़ के ससुर, रिज़वान ज़हीर खान, समाजवादी पार्टी से दो बार सांसद और एक बार विधायक रह चुके हैं और फिलहाल कथित तौर पर एक गंभीर हत्या के मामले में जेल में हैं।
JDU ने यह भी दावा किया कि 2021 के जिला पंचायत चुनावों के दौरान, रमीज़ नेमत खान, उसकी पत्नी ज़ेबा रिज़वान और ससुर रिज़वान ज़हीर खान, दो अन्य लोगों के साथ, तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फ़िरोज़ उर्फ़ पप्पू की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे, जिनकी गला काटकर हत्या की गई थी।
पत्र में एक और सनसनीखेज दावा करते हुए, JDU ने कहा कि अगर एक हिस्ट्री-शीटर के लिए विदेश यात्रा करना संभव है, तो 2025 के विधानसभा चुनावों में मोतिहारी सदर सीट से RJD उम्मीदवार बताए जा रहे देवा गुप्ता के भी उस यात्रा का हिस्सा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
JDU का आरोप है कि देवा गुप्ता पूर्वी चंपारण पुलिस द्वारा जारी किए गए 100 वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस पर हत्या, जबरन वसूली और ज़मीन हड़पने जैसे करीब 28 गंभीर आपराधिक मामले हैं, और उसे पकड़ने के लिए एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने लेटर में बिहार पुलिस से उन आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों पर कड़ी नज़र रखने की अपील की, जो कथित तौर पर तेजस्वी यादव के साथ विदेश यात्रा पर गए थे। लेटर में कहा गया है कि राज्य की कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के नज़रिए से ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना ज़रूरी है।
