‘वोट की चोट पड़ी तो जर्मनी भागे राहुल गांधी’, नितिन नबीन का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले- तेजस्वी को सिर्फ विदेश घूमना पसंद

Bihar Politics: बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे नितिन नबीन ने स्वागत कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और मंच से विपक्ष पर तीखे राजनीतिक हमले भी किए। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव को निशाना बनाते हुए कहा, "जब बिहार की जनता ने वोट की चोट दी, तो राहुल गांधी जर्मनी चले गए।" तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, "उन्हें जब मौका मिलता है, वे देश की समस्याओं से भागकर विदेश चले जाते हैं।"