23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

हाथी-ऊंट, बुलडोजर और ‘मोदी-नीतीश’ के गाने पर डांस… पटना में नितिन नबीन का भव्य स्वागत, 1 KM लंबा ट्रैफिक जाम

Nitin Nabin: बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन मंगलवार को पहली बार पटना पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से लेकर मिलर हाई स्कूल मैदान तक हाथी-ऊंट, बुलडोजर, ढोल-नगाड़े और ‘मोदी-नीतीश’ के गाने पर नाचते कार्यकर्ताओं के बीच करीब 1 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 23, 2025

Nitin Nabin Road show

नितिन नबीन रोड शो (फोटो - X@BJP4Bihar)

Nitin Nabin: पटना का माहौल मंगलवार को पूरी तरह से राजनीतिक जश्न में बदल गया, जब नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजधानी पहुंचे। जैसे ही नितिन नवीन दोपहर करीब 12:30 बजे पटना एयरपोर्ट पर उतरे उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। एयरपोर्ट से लेकर बेली रोड और मिलर हाई स्कूल ग्राउंड तक का पूरा इलाका बीजेपी के रंगों से सजा हुआ था। इस भव्य स्वागत की वजह से एयरपोर्ट के पास करीब एक किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया।

ऊंट-हाथी और बुलडोजर के साथ शानदार स्वागत

नितिन नवीन का स्वागत खास बनाने के लिए, एयरपोर्ट से BJP ऑफिस तक की सड़कों को BJP के रंगों से सजाया गया था। रोड शो के लिए हाथी और ऊंट भी लाए गए थे। BJP नेता बेली रोड पर बुलडोजर पर खड़े दिखे और बुलडोजर से नितिन नबीन पर फूल बरसाए गए। इस दौरान, महिला पार्टी कार्यकर्ता भोजपुरी गाने "जोड़ी मोदी-नीतीश के हिट हो गईल" (मोदी-नीतीश की जोड़ी हिट हो गई है) पर नाचती दिखीं, जिससे उत्सव जैसा माहौल बन गया। पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी, ढोल बज रहे थे, नारे लग रहे थे और फूल बरसाए जा रहे थे।

एयरपोर्ट से मिलर हाई स्कूल तक रोड शो

नितिन नवीन का काफिला एयरपोर्ट से शेखपुरा चौक, हाई कोर्ट और इनकम टैक्स सर्किल होते हुए मिलर हाई स्कूल ग्राउंड की ओर बढ़ा। पूरे रास्ते में बैनर, पोस्टर और झंडे लगे हुए थे। इस भव्य रोड शो के कारण बेली रोड, एयरपोर्ट रोड और आस-पास के इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया।

रोड शो के दौरान पूजा भी की

रोड शो के दौरान नितिन नवीन एक खास तौर पर सजाए गए रथ पर थे। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी उसी रथ पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि रोड शो करीब 6 किलोमीटर लंबा था, जिसमें हजारों पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। रोड शो के दौरान नितिन नवीन राजवंशी नगर में हनुमान मंदिर गए, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की। इसके बाद वे मिलर हाई स्कूल ग्राउंड पहुंचे, जहां बीजेपी ने एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया था।

यह दिन बीजेपी और युवाओं के लिए प्रेरणादायक - BJP प्रदेश अध्यक्ष

इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, “यह दिन न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश और बिहार के युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक है। नितिन नवीन का जन्म उसी समय हुआ था जब बीजेपी की स्थापना हुई थी। यह एक अद्भुत संयोग है। उनके आगमन को लेकर बिहार में जबरदस्त उत्साह है।”

इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, "बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी अपने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की ताकत पर बनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पाटलिपुत्र की पवित्र धरती पर पधारे हैं, वह अपनी कर्मभूमि पर पधारे हैं।"

वहीं, बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नितिन नवीन के बिहार आने से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। नितिन नवीन और बिहार दोनों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मुझे विश्वास है कि यह जिम्मेदारी इतिहास में एक नया अध्याय भी लिखेगी।

ये भी पढ़ें

बिहार में बड़ा रेल हादसा टला! पटरी पर अचानक आया रोटावेटर ट्रेन से टकराया, 500 मीटर तक घसीटता चला गया
पटना
Train accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

भारतीय जनता पार्टी

Updated on:

23 Dec 2025 02:15 pm

Published on:

23 Dec 2025 02:06 pm

Hindi News / Bihar / Patna / हाथी-ऊंट, बुलडोजर और ‘मोदी-नीतीश’ के गाने पर डांस… पटना में नितिन नबीन का भव्य स्वागत, 1 KM लंबा ट्रैफिक जाम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.