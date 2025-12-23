हाथी-ऊंट, बुलडोजर और ‘मोदी-नीतीश’ के गाने पर डांस… पटना में नितिन नबीन का भव्य स्वागत, 1 KM लंबा ट्रैफिक जाम

नितिन नबीन रोड शो (फोटो - X@BJP4Bihar)
Nitin Nabin: पटना का माहौल मंगलवार को पूरी तरह से राजनीतिक जश्न में बदल गया, जब नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजधानी पहुंचे। जैसे ही नितिन नवीन दोपहर करीब 12:30 बजे पटना एयरपोर्ट पर उतरे उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। एयरपोर्ट से लेकर बेली रोड और मिलर हाई स्कूल ग्राउंड तक का पूरा इलाका बीजेपी के रंगों से सजा हुआ था। इस भव्य स्वागत की वजह से एयरपोर्ट के पास करीब एक किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया।
नितिन नवीन का स्वागत खास बनाने के लिए, एयरपोर्ट से BJP ऑफिस तक की सड़कों को BJP के रंगों से सजाया गया था। रोड शो के लिए हाथी और ऊंट भी लाए गए थे। BJP नेता बेली रोड पर बुलडोजर पर खड़े दिखे और बुलडोजर से नितिन नबीन पर फूल बरसाए गए। इस दौरान, महिला पार्टी कार्यकर्ता भोजपुरी गाने "जोड़ी मोदी-नीतीश के हिट हो गईल" (मोदी-नीतीश की जोड़ी हिट हो गई है) पर नाचती दिखीं, जिससे उत्सव जैसा माहौल बन गया। पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी, ढोल बज रहे थे, नारे लग रहे थे और फूल बरसाए जा रहे थे।
नितिन नवीन का काफिला एयरपोर्ट से शेखपुरा चौक, हाई कोर्ट और इनकम टैक्स सर्किल होते हुए मिलर हाई स्कूल ग्राउंड की ओर बढ़ा। पूरे रास्ते में बैनर, पोस्टर और झंडे लगे हुए थे। इस भव्य रोड शो के कारण बेली रोड, एयरपोर्ट रोड और आस-पास के इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया।
रोड शो के दौरान नितिन नवीन एक खास तौर पर सजाए गए रथ पर थे। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी उसी रथ पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि रोड शो करीब 6 किलोमीटर लंबा था, जिसमें हजारों पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। रोड शो के दौरान नितिन नवीन राजवंशी नगर में हनुमान मंदिर गए, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की। इसके बाद वे मिलर हाई स्कूल ग्राउंड पहुंचे, जहां बीजेपी ने एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया था।
इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, “यह दिन न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश और बिहार के युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक है। नितिन नवीन का जन्म उसी समय हुआ था जब बीजेपी की स्थापना हुई थी। यह एक अद्भुत संयोग है। उनके आगमन को लेकर बिहार में जबरदस्त उत्साह है।”
इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, "बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी अपने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की ताकत पर बनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पाटलिपुत्र की पवित्र धरती पर पधारे हैं, वह अपनी कर्मभूमि पर पधारे हैं।"
वहीं, बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नितिन नवीन के बिहार आने से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। नितिन नवीन और बिहार दोनों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मुझे विश्वास है कि यह जिम्मेदारी इतिहास में एक नया अध्याय भी लिखेगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग