हाथी-ऊंट, बुलडोजर और ‘मोदी-नीतीश’ के गाने पर डांस… पटना में नितिन नबीन का भव्य स्वागत, 1 KM लंबा ट्रैफिक जाम

Nitin Nabin: पटना का माहौल मंगलवार को पूरी तरह से राजनीतिक जश्न में बदल गया, जब नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजधानी पहुंचे। जैसे ही नितिन नवीन दोपहर करीब 12:30 बजे पटना एयरपोर्ट पर उतरे उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। एयरपोर्ट से लेकर बेली रोड और मिलर हाई स्कूल ग्राउंड तक का पूरा इलाका बीजेपी के रंगों से सजा हुआ था। इस भव्य स्वागत की वजह से एयरपोर्ट के पास करीब एक किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया।